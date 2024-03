Emilia-Romagna, 1,5 milioni per il salto digitale delle piccole e medie imprese

Continua l’impegno della Regione Emilia-Romagna per accompagnare le piccole e medie imprese nei processi di trasformazione digitale, essenziali per garantire alle tante realtà economiche del territorio adeguati livelli di competitività nel contesto nazionale e internazionale. Grazie a un nuovo bando, infatti, la Regione destina 1 milione e mezzo sotto forma di contributi a fondo perduto per sostenere azioni in favore della rete regionale dedicata alla transizione digitale delle imprese. Ma vediamo meglio tutti i dettagli.

PMI sempre più digitali con i contributi regionali

L’iniziativa della Regione Emilia-Romagna è parte di un più ampio sforzo volto a rendere le PMI della regione sempre più digitali e competitive nel panorama globale. Il bando prevede infatti contributi a sostegno di progetti avanzati, promossi da soggetti accreditati a livello nazionale e regionale, che si dedicano a stimolare e sostenere i processi di digitalizzazione delle PMI emiliano-romagnole.

Lo stesso assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro della Regione, Vincenzo Colla, ha sottolineato l’importanza di adottare tecnologie avanzate nei processi interni delle PMI e delle imprese artigiane, riconoscendo questo passaggio come decisivo per rendere le imprese di piccole e medie dimensioni in grado di operare in un contesto dinamico e innovativo come quello attuale. In questo senso, l’ente regionale si sta impegnando già da tempo nel consolidamento di un ecosistema per l’innovazione, mirando a favorire e supportare un’economia regionale basata sulle competenze in materia digitale .

Su cosa verte il bando regionale

Il bando della Regione mira a realizzare, in particolare, due obiettivi principali. In primo luogo, ci si propone di implementare lo sviluppo dei “digital innovation hub”, come previsto dal programma Fesr 2021-2027; in seconda battuta, si puntano a sostenere attività promozionali e di diffusione della trasformazione digital nelle aziende dell’Emilia-Romagna.

L’importo massimo del contributo a fondo perduto per ciascun progetto è di 150.000 euro, un sostegno finanziario sostanziale che offre alle PMI la possibilità di intraprendere iniziative ambiziose e avanzate nel campo della trasformazione digitale. Il piano riflette chiaramente l’impegno proattivo della Regione Emilia-Romagna nel favorire un ambiente propizio all’innovazione digitale.

Questa iniziativa non è solamente una risposta alle esigenze del presente, ma rappresenta un investimento strategico per il futuro della regione. La trasformazione digitale, intesa come l’adozione di tecnologie innovative e la promozione di competenze digitali, è infatti un motore trainante per la crescita economica a lungo termine. Attraverso questi finanziamenti, la Regione mira a posizionare le PMI emiliano-romagnole al centro di un panorama economico sempre più orientato alla tecnologia, nel quale l’innovazione digitale non solo diventa una risorsa essenziale ma contribuisce attivamente a definire il futuro competitivo della regione stessa. La consapevolezza dell’importanza strategica di questa iniziativa si riflette nell’impegno nel creare un ecosistema digitale dinamico che funga da catalizzatore per la crescita e la sostenibilità delle imprese nella regione.

L’importanza del digitale nelle imprese

Le tecnologie digitali si sono imposte in questi ultimi anni come la principale novità dei nostri tempi, riuscendo a rivoluzionare sia le abitudini dei consumatori che l’attività di impresa, apportando non pochi vantaggi a entrambe le tipologie di soggetti. Abbiamo visto, d’altronde, quale sia stato l’impatto del web anche sulle attività più comuni, come per esempio l’acquisto di prodotti online sui siti di e-commerce o l’utilizzo di piattaforme di gioco, che consentono di accedere facilmente alle roulette e agli altri passatempi tipici delle sale in modo rapido e accessibile digitalizzando forme di svago tradizionalmente legate alla dimensione fisica, quindi non sorprende che le tecnologie più avanzate possano offrire un vantaggio competitivo alle imprese che le utilizzano in maniera adeguata.

Dal miglioramento dell’efficienza operativa alla creazione di nuove opportunità di mercato, la digitalizzazione ha infatti rivoluzionato le modalità di conduzione degli affari, trasformandosi in una delle principali leve per essere competitivi ed efficienti, raggiungere un pubblico più vasto e adattarsi in modo flessibile alle mutevoli dinamiche del mercato. In un’epoca in cui la connettività e l’accesso immediato alle informazioni sono fondamentali, investire nella trasformazione digitale è dunque diventato un imperativo per garantire la sostenibilità e la crescita a lungo termine delle imprese, un punto su cui la Regione Emilia-Romagna continua a battere con iniziative ad hoc.