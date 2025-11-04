Emio Incerti (Federalberghi): “Con Parma Welcome una nuova stagione per il turismo in città”

A nome di Federalberghi Parma e del Consorzio Promo Parma, esprimo la nostra grande soddisfazione per la nascita della nuova DMO “Parma Welcome”.

È infatti un progetto che il nostro settore attendeva da tempo, inserito proprio tra le proposte presentate in occasione delle ultime elezioni amministrative del Comune di Parma.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco Michele Guerra, che fin dal suo insediamento ha raccolto questa richiesta, scegliendo di assumere personalmente la delega alla costituzione della DMO, nonostante le difficoltà che un percorso di questo tipo comporta, grazie al suo impegno e a quello della squadra di lavoro, oggi possiamo salutare la nascita di “Parma Welcome”, un passo fondamentale per il futuro turistico della città e del territorio.

La DMO rappresenta lo strumento di governance di cui sentivamo la necessità per valorizzare Parma come destinazione accogliente e competitiva e sono convinto che questa nuova realtà sarà determinante per mettere a sistema tutte le attività legate all’incoming turistico, dal coordinamento strategico alla comunicazione, in particolare anche per quanto concerne il turismo MICE e sportivo, ambiti nei quali Parma può crescere ulteriormente, valorizzando la propria capacità di ospitare eventi congressuali, culturali e sportivi di rilievo. In questa prospettiva sarà strategica la collaborazione con Parma Incoming, per creare sinergie concrete e rafforzare la promozione integrata della destinazione.

Attraverso il nostro “braccio operativo” Promo Parma, saremo parte attiva del progetto, contribuendo alla costruzione di un modello turistico moderno, efficiente e realmente rappresentativo delle esigenze degli operatori.

Emio Incerti – Presidente Federalberghi Parma – Presidente Consorzio Promo Parma