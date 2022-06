Enrico Letta: “Michele Guerra la persona giusta per il futuro della città, un progetto politico deciso a Parma”. VIDEO

“Domenica 12 giugno siamo chiamati ad un voto importante per Parma: un voto che va a supportare un progetto politico al quale abbiamo lavorato con impegno, attenzione e determinazione, un voto per il futuro di Parma, deciso a Parma e soprattutto con cultura parmigiana e protagonisti parmigiani, un voto per Michele Guerra sindaco, la persona giusta che conosce e che ha tante idee sul futuro di Parma, la persona che queste idee le porterà avanti con una squadra composta da donne e uomini che amano la loro città. Un voto per Parma, un voto per il futuro, l’impegno di tutti noi”.

È questo il messaggio di sostegno e di invito al voto che il segretario nazionale PD Enrico Letta ha voluto recapitare alla comunità cittadina del Partito Democratico in chiusura della campagna elettorale che porterà i parmigiani a decidere per l’elezione del nuovo sindaco e per rinnovare il Consiglio comunale di Parma; il messaggio del segretario nazionale ha introdotto l’appuntamento di chiusura della campagna elettorale con i tanti militanti, candidati, esponenti di partito presenti all’aperitivo in Cittadella, l’ultimo appuntamento di queste settimane fatte di tanta passione e impegno profusi nell’illustrare ai cittadini le idee e il progetto di futuro cittadino elaborati dal PD.

“Grazie a tutti, grazie a tutte le persone che si sono impegnate in questi mesi intensissimi, noi rispetteremo il silenzio elettorale – ha detto il candidato sindaco della coalizione “Uniti vince Parma” Michele Guerra – abbiamo costruito un programma ambizioso, abbiamo speso ogni minuto per dimostrare che il nostro è un progetto politico di prospettiva. Vogliamo essere eletti per le qualità che abbiamo, non perché c’è qualcuno peggio di noi: tante persone hanno descritto la nostra campagna come un esempio, siamo arrivati a costruire qualcosa di solido e siamo convinti di essere il campo con le competenze che servono a questa città”.

“Abbiamo deciso di invitarvi per un aperitivo in questo splendido parco cittadino per ribadire come l’ambiente, il verde, i servizi per famiglie e bambini siano al centro del nostro progetto, assieme ai temi dell’assistenza agli anziani e ai più vulnerabili – ha detto Michele Vanolli, segretario cittadino PD – sono questi i pilastri della città che vogliamo. Per questo motivo invito tutte e tutti i parmigiani a recarsi al seggio elettorale domenica 12 giugno, e a barrare il simbolo del Partito Democratico per Michele Guerra sindaco sulla scheda elettorale. L’invito è inoltre quello di scrivere il cognome dei consiglieri comunali rispettando l’alternanza di genere, quindi una donna ed un uomo”.

I complimenti a tutte le candidate e i candidati del Partito Democratico sono stati rinnovati da Lorenzo Lavagetto, capolista PD: “E’ stata una campagna all’insegna dell’unità e della correttezza, questa lista ha lavorato molto bene, con lealtà e con l’orgoglio di esserci per cercare di fare di questa città una realtà migliore. Il partito ha lavorato tanto, complimenti a Michele Vanolli, dobbiamo portare la coalizione, il PD e Michele Guerra il più in alto possibile per vincere le elezioni”.



