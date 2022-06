Enrico Magnani: “Ancora Italia continuerà il suo percorso anche a Parma”

Come partito nazionale siamo soddisfati di questo primo passo compiuto nell’arena politica da Ancora Italia.

Siamo riusciti infatti a presentarci in varie città tra cui Genova, Palermo, Lucca oltre a Parma, in occasione delle elezioni amministrative 2022 con numerosi candidati e creando le premesse per un fronte comune, insieme ad altre forze civiche e partitiche come Alternativa, Riconquistare L’Italia ed il Partito Comunista.

Anche a Parma, Ancora Italia si è unita alle forze alternative alle politiche governative e alla narrazione main-stream dando vita al progetto L’Altra Parma – Uniti per la Costituzione, coalizione che in pochi mesi di lavoro ha saputo raggiungere l’1,38% dei voti, esprimendo un candidato Marco Adorni che ha raggiunto 1.054 voti.

Eravamo consapevoli fin dall’inizio della complessità della sfida e volevamo fortemente iniziare il nostro percorso esprimendo la nostra visione e le nostre idee per la comunità, già a partire da queste elezioni amministrative.

Come possiamo vedere dai dati anche delle altre città, la nostra area di riferimento si aggira circa tra il 3% e il 4% dell’elettorato votante, considerando la fortissima astensione, a Parma vi era anche un’altra lista, critica verso le politiche sanitarie del governo, che ha raggiunto poco più dell’1,12%. Se consideriamo questo siamo sempre più convinti che la strada sia unire tutte quelle forze che in queste due anni hanno tentato di opporsi alle politiche scellerate del governo ed abbiamo l’ambizione costruire un fronte politico oppositore alle dinamiche del sistema.

A Parma siamo orgogliosi di essere stati tra le città capofila di questo fronte alternativo, costruendo e presentando un progetto per la città serio e coerente, con poche risorse a disposizione ed a pochi mesi dalle elezioni, trovando in partiti come Alternativa, Riconquistare L’Italia e Partito Comunista validi e fidati interlocutori per costruire insieme un percorso opposto alla direzione attualmente imposta dal Governo Draghi alla vita economica e sociale del nostro paese.

Il nostro impegno ci deve portare a comunicare ai cittadini che un’alternativa a destra e sinistra e alla narrativa main- stream è possibile ed esiste ed Ancora Italia anche a Parma continuerà il suo percorso in difesa dei valori costituzionali e della verità.

ENRICO MAGNANI, Coordinatore Provinciale Ancora Italia