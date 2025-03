Enrico Ottolini eletto co-portavoce regionale Verdi Emilia-Romagna

Nel congresso regionale di domenica 9 marzo larga affermazione del consigliere comunale di Parma eletto coportavoce insieme a Sara Londrillo di Forlì

I verdi di Parma eleggono anche Nicola Dall’Olio nell’esecutivo regionale e Ximena Malaga Palacio nel Consiglio federale nazionale

*******

Europa Verde Parma si congratula con Enrico Ottolini per l’elezione a co-portavoce dei Verdi dell’Emilia-Romagna insieme a Sara Londrillo, assessora del Comune di Bertinoro in provincia di Forlì.

Nel congresso regionale di Europa Verde tenutosi domenica 9 marzo, nel quale sono stati chiamati a votare tutti gli iscritti della Regione, la mozione di Enrico Ottolini e Sara Londrillo “Un ponte tra persone, idee e futuro” si è affermata a larga maggioranza con oltre il 73% dei voti espressi.

In virtù di questa netta affermazione, per Parma entra nel nuovo esecutivo regionale Nicola Dall’ Olio, mentre Ximena Malaga Palacio viene eletta al Consiglio Federale Nazionale aggiungendosi a Sara Fallini, già eletta in dicembre dal congresso nazionale. Europa Verde Parma avrà così una forte rappresentanza negli organi direttivi regionali e nazionali dei Verdi. Un grande risultato ottenuto grazie anche al sostegno e all’ampia partecipazione al voto degli iscritti di Parma.

Ad Enrico Ottolini e Sara Londrillo, che guideranno i verdi dell’Emilia-Romagna per i prossimi tre anni, va il nostro augurio di buon lavoro. In un momento come quello che stiamo vivendo, c’è oggi più che mai bisogno di un rinnovato impegno per l’ambiente e di rappresentanti politici motivati che sappiano costruire ponti, e non muri, tra le persone per rendere possibile un futuro migliore, dove a prevalere siano la pace, la democrazia, i diritti e la sostenibilità.

Siamo sicuri che Enrico e Sara sapranno portare avanti questa missione nel solco dell’insegnamento di Alex Langer, fondatore del partito dei Verdi italiani.

Europa Verde Parma