Enrico Sicuri: “Un nuovo salumificio sotto il Castello di Torrecchiara. Porta lavoro, ma a che prezzo?”

Un pericoloso precedente quello che si sta delineando alle porte di Torrechiara, proprio a poca distanza da uno dei più bei Castelli d’Europa.

La costruzione di un nuovo salumificio.

Non voglio polemizzare contro l’esigenza di ampliare la produzione di uno dei più importanti salumifici di Langhirano, già presente sul territorio con 2 stabilimenti, ma il fatto che se ne voglia realizzare uno in una zona che negli anni si è sempre cercato di proteggere da qualsiasi forma di speculazione edilizia.

Certo, la ferita creata dalla strada del prosciutto, che taglia in 2 i campi fronte castello è stata dura da digerire, ma d’altronde non di poteva fare diversamente per deviare quasi completamente il traffico pesante di Pilastro e Arola, ma questo stabilimento non serve costruito li.

Porterà lavoro? Sì. Porterà soldi nelle casse comunali? Certamente…. ma a che prezzo? Quello che chiunque, in visita alle nostre zone potrà ammirare arrivando da Strada del prosciutto, saranno le nostre verdi colline, i campi di girasole, i nostri estesi vigneti, il nostro bellissimo Castello e…. 2.600mq di vetro acciaio e cemento che nulla ha a che vedere con il paesaggio e che potrebbe diventare una nuova ferita ma,“evitabile” realizzandolo semplicemente in altra zona, come ad esempio l’area a nord/ovest tra Pilastro e Felino, ottimamente servita e peraltro già regolamentata da una normativa dalla provincia.

Invece sì preferisce concedere la conversione di terreno agricolo a edificabile, e permettere questa costruzione con sala degustazione vista Castello.

Se una piccola ma importante azienda locale riesce ad ottenere tutto questo, cosa succederà quando saranno le grandi società ricche e potenti del Prosciutto a chiedere il loro pezzo di vista sul Castello?

Cosa risponderà la Regione, il Comune e la Soprintendenza?

Enrico Sicuri, consigliere comunale di Langhirano