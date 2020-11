Enza, M5S: “Attenzione alla manutenzione degli argini in vista delle piogge invernali”

Dopo la segnalazione di alcuni residenti e con una successiva visita in loco, abbiamo avuto modo di constatare la presenza di grossi tronchi accatastati sulla sommità della sponda sinistra del torrente Enza nel tratto a monte del ponte autostradale dell’A1.

L’evidenza, confermata anche dagli stessi residenti in zona, è che si tratti di legname risultante dai lavori di pulizia dell’alveo del torrente eseguiti nel 2019 da Aipo.

Vista la situazione e l’aumento della frequenza delle piogge, abbiamo ritenuto di portare all’attenzione dell’agenzia e delle istituzioni locali la situazione.

In questi giorni abbiamo infatti chiesto all’ente in questione se è a conoscenza della presenza di questa legna e se non sia il caso di valutarlo come un possibile grave rischio aggiuntivo in caso di piena del torrente Enza, in quanto il materiale andrebbe ad impattare contro le varie infrastrutture a valle creando pericolosi “tappi”, in particolare modo contro al ponte sulla sp 62 all’altezza di Sorbolo, punto storicamente critico.

Infine chiediamo a tutti i sindaci della zona coinvolti, sia nei pressi del ponte autostradale che più a valle di attivarsi in modo tale da scongiurare il rischio che si possa ripetere una catastrofe come quella del dicembre 2017, non solo per questo tipo di manutenzione, ma anche per quanto riguarda la “luce” tra il terreno e il ponte che negli anni si è fortemente ridotta riducendo la capacità di deflusso delle acque in prossimità del ponte autostradale.

La manutenzione è fondamentale, specialmente nel settore idrogeologico e per il Movimento 5 Stelle la politica deve mostrare la massima attenzione

Davide Zanichelli – M5S Camera

Jonathan Alibero – M5S Sorbolo Mezzani