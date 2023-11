EP Talks al Cubo di Via Spezia, terzo appuntamento: “Come cambia Parma”

Mercoledì 22 novembre presso la sala del CUBO di Via Spezia 90, si svolgerà il terzo appuntamento della rassegna chiamata “EP TALKS – LA CITTA’ DELLE COMPETENZE” organizzata dal Gruppo Consiliare Effetto Parma.

Dopo la prima serata condotta da Mirko Reggiani ed Oronzo Pinto e dedicata alla Mobilità Sostenibile e la seconda organizzata da Doranna Bonfanti con Nadia Buetto sul tema della marignalità, in questo terzo incontro Michele Alinovi ed Elisabetta Qauaranta ci parleranno della trasformazione urbanistica della città attraverso un racconto interattivo che toccherà anche il nuovo Piano Urbanistico Generale di Parma.

Nel corso della serata interverranno anche Chiara Vernizzi, assessora alla Rigenerazione Urbana del Comune di Parma e il noto urbanista prof. Paolo Zappavigna.

Il calendario della rassegna proseguirà con l’ultimo appuntamento del prossimo 6 dicembre, dedicato al tema della disabilità e condotto da Barbara Zallio ed Emma Manghi.

Tutti i talks sono organizzati e condotti dai rappresentanti istituzionali e associati di Effetto Parma che mettono a disposizione le loro competenze professionali e passioni per sviluppere il tema della serata insieme ad ospiti che interverranno in qualità di esperti e testimoni.

Ogni appuntamento della rassegna si sviluppa in modo interattivo e sarà strutturato secondo la scaletta che i conduttori della serata vorranno proporre: gli interventi in sala saranno quindi arricchiti da immagini, video e collegamenti esterni. E non mancherà certamente il dialogo con il pubblico.

In allegato la locandina della rassegna, il poster del prossimo appuntamento insieme ad una foto della seconda serata.

Cordiali saluti.

Effetto Parma