“ER.GO incontra”: al ParmaUniverCity Info Point focus su servizi per studenti

Si chiama ER.GO incontra ed è una novità proposta quest’anno al ParmaUniverCity Info Point “Speciale matricole”, il punto di informazione e accoglienza dell’Università di Parma nel sottopasso del Ponte Romano.

Si tratta di appuntamenti informativi organizzati da ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, con l’Ateneo per presentare benefici e servizi ER.GO: dopo l’avvio del 15 luglio, i prossimi incontri sono in programma per il 29 luglio dalle 10 alle 11.30; il 26 agosto dalle 10 alle 11.30 e il 21 ottobre dalle 11 alle 12.30, quest’ultimo con focus sul tema “No Tax” e la partecipazione anche di personale della UO Contributi e Diritto allo studio dell’Università di Parma.

Anche l’Informagiovani del Comune di Parma organizzerà al ParmaUniverCity Info point, in autunno, alcuni incontri tematici. Il programma sarà reso noto prossimamente.

Per tutte le informazioni sul ParmaUniverCity Info Point si può consultare la pagina dedicata sul sito web Unipr.