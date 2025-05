Era ai domiciliari ma “passeggiava” di notte in viale Fratti: 53enne arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato, in flagranza di reato per evasione, un 53enne italiano, residente nella zona sud di Parma e già sottoposto al provvedimento restrittivo della “detenzione domiciliare”.

Il 53enne, condannato con un cumulo di pene per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione commessi nella città tra l’anno 2020 e l’anno 2023, era stato recentemente sottoposto al regime di “detenzione domiciliare” presso la sua abitazione di Parma, come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Era vincolato al rispetto di precise prescrizioni che gli consentivano di uscire dal domicilio coatto in determinati orari prestabiliti per far fronte a indispensabili esigenze di vita e di salute.

Secondo quanto ricostruito, alle 03:00 di notte del 28 maggio, durante lo svolgimento del servizio preventivo e di controllo del territorio, una pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente percorrendo Viale Fratti si è accorta della presenza di un individuo che camminava a piedi sul marciapiede in direzione della stazione di treni. L’uomo alla vista della pattuglia in transito a passo d’uomo, temendo un imminente controllo ha tentato di allontanarsi cambiando direzione verso un vicolo poi risultato senza sbocchi ma è stato subito raggiunto dai Carabinieri e sottoposto a controllo di polizia.

L’uomo, che è risultato fortemente agitato e insofferente al controllo, è stato identificato in un 53enne italiano, residente nella zona sud della città e già noto agli operanti per il suo trascorso poco incline alla legalità.

Approfondendo il controllo alla banca dati, i Carabinieri hanno accertato che il 53enne non avrebbe dovuto trovarsi in strada a quell’ora di notte poiché gravato da un provvedimento restrittivo della “detenzione domiciliare”.

I militari, accertato che il 53enne aveva contravvenuto alla misura, rendendosi di fatto responsabile di evasione, tenuto conto che la sua presenza in quel luogo non era giustificata da stati di necessità o autorizzazione concesse dal Tribunale, lo hanno accompagnato in caserma per le attività del caso.

Al termine degli accertamenti svolti, acquisiti tutti i riscontri probatori necessari, il 53enne è stato dichiarato in stato di arresto poiché ritenuto il presunto responsabile di evasione.

Al termine dell’istruttoria il 53enne è stato ricollocato in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che l’arrestato è al momento solo indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma