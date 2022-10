“Erasmusdays”: incontro alla biblioteca Alpi per universitari interessati a soggiorni di studio all’estero

Giovedì 13 ottobre alle 10, alla Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi (vicolo Asse, 5), è in programma un incontro informativo per studentesse e studenti dell’Università di Parma interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero.

Saranno presenti studentesse e studenti stranieri in scambio che, come partecipanti al progetto “Ambassador in Parma”, presenteranno le loro Università di provenienza a chi vorrebbe partecipare ai prossimi bandi Erasmus+ e Overworld, fornendo informazioni specifiche sulla vita studentesca e rispondendo a domande e curiosità, sia sull’organizzazione dei corsi di studio e dei servizi offerti sia sulla città, elementi fondamentali per un’esperienza di mobilità positiva.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Parma, che con il sito dedicato ai talenti internazionali (Parma for Expats) si propone di dare un aiuto a chi intende venire a Parma sia per lavoro sia per studio. La sede è particolarmente mirata: la Biblioteca Internazionale “Ilaria Alpi” mette a disposizione risorse e servizi per studentesse e studenti internazionali allo scopo di creare un ponte tra le culture.

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito degli ErasmusDays. Gli ErasmusDays rappresentano un momento importante per condividere la propria esperienza Erasmus+, far conoscere i risultati dei progetti realizzati, confrontarsi con altre esperienze o scoprire il Programma.

Info

erasmus@unipr.it