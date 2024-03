Ermanno Zuccheri si candida a sindaco di Noceto

Dal Circolo del Partito democratico di Noceto un nuovo progetto per le prossime amministrative di giugno. L’architetto Ermanno Zuccheri il candidato sindaco sostenuto da una lista civica di centrosinistra: «Siamo aperti al contributo di tutti». Il sostegno dei vertici del PD provinciale con Nicola Bernardi e Giuseppe Romanini e il consigliere regionale Matteo Daffadà.

Ascolto, cambiamento, qualità, comunità. Sono queste le parole emerse in questi mesi dagli incontri promossi dal Circolo del Partito democratico, le linee guida per la costruzione del programma per le prossime amministrative. Il percorso è stato presentato nel corso di una serata, molto partecipata, che si è svolta nella Sala civica del Comune di Noceto.

«Abbiamo scelto di ripartire dai nostri cittadini, dalla loro voce e dalle loro esigenze. Il confronto ha generato molte idee sul futuro del paese su temi come sociale, commercio, viabilità, centro storico, giovani, anziani, disabili, ambiente. Il lavoro è ancora tanto e vogliamo farlo insieme – ha salutato Laura Romanò, segretaria del Circolo – Il nostro programma deve partire dai valori fondamentali che caratterizzano il PD e il centro sinistra, democrazia e antifascismo e svilupparsi mettendo al centro un progetto di comunità. Il disegno è quello di una lista civica di centro sinistra che possa accogliere diverse rappresentanze democratiche della società civile. E così tornare nei banchi del consiglio comunale da cui siamo mancati negli ultimi 5 anni».

A dirigere la squadra che si sta formando, candidato sindaco, è stato scelto Ermanno Zuccheri, nocetano, architetto, libero professionista con un’importante esperienza politica nell’amministrazione di Salsomaggiore.

« Ci siamo interrogati su quale futuro pensiamo per il nostro paese. Negli anni Noceto si è trasformato, perdendo in bellezza, sostenibilità e qualità della vita. Abbiamo individuato alcuni concetti e valori chiari che saranno la rotta da seguire. Innanzitutto la volontà di innovare e migliorare le condizioni attuali, riconoscendo che le sfide e le esigenze della comunità richiedono energie nuove e una svolta delle politiche e delle azioni».

Erano presenti a sostegno del progetto Nicola Bernardi e Giuseppe Romanini dellla segreteria provinciale del PD: «Grazie per il vostro impegno e per essere così numerosi. Qui c’è un’alternativa all’amministrazione uscente. In questi mesi il vostro lavoro ha evidenziato una nuova possibilità. Saremo al vostro fianco. Crediamo in questo approccio che parte dall’ascolto e cerca soluzioni positive».

Per il consigliere regionale Matteo Daffadà: «Questa è una serata di ripartenza, dal basso, dalle persone, con l’entusiasmo che nasce intorno alle figure che danno la disponibilità a cambiare rotta. Un percorso che condividiamo, che abbraccia le comunità. Vi rinnovo l’augurio e la volontà di esserci ogni volta che ci sarà bisogno, avanti tutta».

La serata è stata l’occasione per confrontarsi sulle analisi proposte da Claudio Mancini, che ha riportato dati significativi sul tema delle fragilità e della gestione dei servizi sociali e da Claudio Nemorini che ha coinvolto i partecipanti in un viaggio nelle aree incompiute dell’urbanizzazione nocetana, esempi poco virtuosi di consumo del suolo e di assenza di progettualità. Ferite del paesaggio, luoghi abbandonati da recuperare, frammenti di quella memoria, anima della comunità, che interventi frettolosi hanno scelto di spezzare. Un tessuto da ricucire, come quello delle frazioni, spazi perduti da recuperare alla socialità.

In chiusura il candidato sindaco ha dato appuntamento a tutti agli incontri che si svolgono ogni lunedì nella sala dell’Archivio “Z” tra via Tonarelli e via Tagliavini.

«Abbiamo molti progetti. Ci muoviamo per portare a casa il miglior risultato possibile e arrivare in consiglio comunale con una squadra preparata. Abbiamo un luogo per incontrarci e accogliervi. Vi aspettiamo. Aspettiamo il contributo di tutti».

Ermanno Zuccheri

È nato a Salsomaggiore nel 1959 e risiede a Noceto dal 1985. Diplomato geometra, si è laureato in Architettura al Politenico di Milano. Dopo un’esperienza come dipendente del Comune di Noceto nel ruolo di responsabile dei lavori pubblici e dell’ambiente ha scelto di aprire uno studio a Noceto e di lavorare come libero professionista. Sposato, ha due figlie.

Sportivo, ha praticato nuoto, atletica leggera e golf e ha giocato nella Rugby Noceto nella stagione della promozione in serie A 1979/80. È stato presidente della società Fidenza rugby. Volontario e a lungo donatore Avis. Ha avuto esperienze amministrative a Salsomaggiore: dal 1980 al 1995 consigliere comunale con il PCI; dal 1981 al 1994 assessore allo sport, cultura, lavori pubblici, urbanistica, edilizia e ambiente.