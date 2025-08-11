Ermo Colle a Albazzano con lo spettacolo “Memori” di Lorusso e Macrì

Ultimo spettacolo di Ermo Colle, prima della Premiazione, lunedì 11 agosto, alle ore 21.15, alla Corte Manici di Albazzano (Tizzano Val Parma) con “Memori” della Compagnia Lorusso/Macrì, di e con Nicola Lorusso e Giulio Macrì, il racconto di due anime disperse nel silenzio di un non luogo, alla ricerca disperata della propria identità, frugano nel passato inseguendo la reminiscenza di ciò che è accaduto, di quell’istante che ha stravolto il loro esistere.

Un viaggio che ha in sé sogno, realtà, dolcezza e nostalgia. Due maschere parlanti che, con sorriso beffardo, si pongono domande metafisiche, provando a rimanere aggrappate alla convinzione che la vita non sia solo una sequela di insignificanti vicende e coincidenze, ma una trama di eventi culminanti in un piano sublime.

Al termine dello spettacolo seguirà “A tu per tu con il Teatro”, conversazione con la Compagnia e il pubblico, occasione di dialogo e restituzione partecipata sul lavoro e sulla poetica.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Tizzano.

Per informazioni: cell. 342 137 0224 – www.ermocolle.eu

