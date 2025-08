Ermo Colle al Centro Civico di Sorbolo con “Smart Work” di Mammut Teatro

Mercoledì 6 agosto, alle ore 21.15, al Centro Civico di Sorbolo, con ingresso a offerta libera, Mammut Teatro presenta “Smart Work” scritto a quattro mani da Gianluca Vetromilo e Armando Canzonieri, con Francesco Rizzo, regia di Gianluca Vetromilo, nuovo appuntamento della 24^ edizione di Ermo Colle, Palio Poetico Teatrale Musicale, promosso da Associazione Ermo Colle APS.

Lo spettacolo esplora il tema del lavoro, raccontando una giornata come tante, troppe, di un giovane che si divincola tra le avversità della vita non trovando il tempo per viverla: la mattina operatore al call center, la sera rider che consegna le pizze. Una vita di corsa in bicicletta dove la parola “imprevisto” risuona come la peggiore delle tragedie. Un loop dal quale non si può uscire. Vivere per lavorare.

Bisogna sacrificare tutto: sogni, affetti, tempo libero. Una giornata impegnata a schivare ogni piccolo imprevisto, a calcolare entrate, uscite, tempi. Ma può la vita esaurirsi in un incastro di routine?

Al termine dello spettacolo seguirà “A tu per tu con il Teatro”, conversazione con la Compagnia e il pubblico, occasione di dialogo e restituzione partecipata sul lavoro e sulla poetica.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al Centro Civico.

Per informazioni: cell. 342 137 0224 – www.ermocolle.eu

*******

L’edizione 2025 di Ermo Colle si realizza con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Unione Pedemontana Parmense (Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo), Comune di Corniglio, Comune di Langhirano, Comune di Lesignano De’ Bagni, Comune di Neviano degli Arduini, Comune di Parma-Casa della Musica, Comune di Sorbolo Mezzani, Comune di Tizzano Val Parma, e di Conad Traversetolo/Monticelli, Arena Sunshine, Locanda della Pieve, Cancabaia B&B, Macelleria F.lli Orsi-Lagrimone; con il patrocinio di Fondazione ETS Italia: Patria della Bellezza, Università di Parma-Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali. In collaborazione con L.O.F.T., Festival “Voci dell’Anima” di Rimini, Teatro del Tempo, Resistenza Teatro Festival/Istituto Alcide Cervi, Festival della Parola, Associazione Libera contro le mafie/Coordinamento di Parma, Radio Circuito 29.