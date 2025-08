Ermo Colle: l’Orestea ribaltata di Testori arriva a Parma tra maschere, marionette e grottesco

Parma si prepara ad accogliere una delle tappe più suggestive della XXIV edizione del Palio Poetico Teatrale Musicale “Ermo Colle”. Lunedì 4 agosto 2025, alle 21.15, il Cortile interno della Casa della Musica ospiterà “SdisOrè” di Giovanni Testori, portato in scena dal Gruppo Uror con Evelina Rosselli come unica interprete. L’ingresso sarà a offerta libera; in caso di maltempo, lo spettacolo si terrà comunque all’interno della Casa della Musica.

L’appuntamento promette di essere un’esperienza teatrale intensa e provocatoria: “SdisOrè” rilegge in chiave grottesca e dissacrante l’Orestea di Eschilo, filtrata attraverso la potenza linguistica e immaginifica di Testori. In scena, Rosselli interpreterà da sola quattro personaggi – Oreste, Elettra, Clitemnestra ed Egisto – grazie all’uso di maschere e marionette create da Caterina Rossi, rese inquietanti dal loro colore simile alla pelle umana.

A guidare la narrazione sarà una voce che muterà per restituire i diversi universi sonori dei personaggi, sostenuta dal disegno del suono firmato da Franco Visioli. La produzione è curata da PAV, con uno sguardo artistico di Antonio Latella e il sostegno di AMAT Marche e Comune di Pesaro.

Al termine dello spettacolo, il pubblico potrà partecipare a “A tu per tu con il Teatro”, un momento di incontro e dialogo con la compagnia, occasione preziosa per esplorare più a fondo la poetica e il processo creativo dello spettacolo.

L’edizione 2025 di Ermo Colle è sostenuta da Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, numerosi Comuni del territorio parmense e diverse realtà culturali e commerciali.

Per ulteriori informazioni: www.ermocolle.eu | mob. +39 342 137 0224.