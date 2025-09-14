Erreà Parma Kids: la carica dei 600 ha colorato il centro

Grande successo per la corsa dei piccoli, e Zippy fa breccia nel cuore di piazza Garibaldi. L’Expo conquista i parmigiani: in tanti tra gli stand della Parma Mezza Maratona

Quest’anno un ospite speciale è approdato nel cuore della città ed è stata subito festa. Si è rivelata un vero e proprio successo l’ErreàParma Kids by Medi Saluser, appuntamento imperdibile per grandi e piccini e ‘regina’ indiscussa dell’Expo. L’evento nell’evento che ha potuto contare su Zippy la super mascotte che ha fatto breccia nel cuore dei bimbi.

Piazza Garibaldi è diventata la cornice ideale per un sabato a tutto sport, musica e divertimento. Fin dal primo pomeriggio circa 600 bambini hanno atteso il via della corsa, dividendosi tra le numerose iniziative in programma: le attrazioni, i giochi e le attività proposte dagli stand e dai partner che hanno animato l’Expo. E dopo l’intrattenimento, tutti di corsa in via Repubblica. Tutto sotto il prezioso coordinamento di Giocampus anima di questa manifestazione.

L’Erreà Parma Kids by Medi Saluser è una gara non competitiva, per i piccoli da 4 a 14 anni, ma è anche un momento prezioso per riunire famiglie all’insegna della condivisione. “È stata molto più di una corsa – spiega Iacopo Tadonio, al timone del Cus Parma -: una festa a misura di famiglia, in cui ancora una volta lo sport si è fatto portatore di valori e richiamo per tutta la comunità. Puntiamo molto su questa manifestazione dedicata ai più piccoli, e l’entusiasmo e la partecipazione in aumento costante ci confermano che la rotta è quella giusta. Doveroso è il ringraziamento ai partner al nostro fianco, ma anche allo staff di Giocampus come sempre in prima linea”.

“Essere sponsor tecnico di questa iniziativa per noi significa molto più che vestire un evento: vuol dire sostenere una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per la città e per le famiglie – aggiunge Angelo Gandolfipresidente di Erreà – La Kids non è soltanto una maratona, ma un’esperienza di gioia e partecipazione collettiva, in cui i bambini sono al centro e ci ricordano l’essenza più vera dello sport: correre insieme, condividere emozioni, crescere nei valori del rispetto e della comunità. Questo è ciò che per noi conta davvero. Con il nostro supporto vogliamo ribadire l’impegno a far sì che lo sport continui a essere uno strumento di inclusione, energia e futuro”.

“Le parole chiave rimangono: servizio, famiglie e futuro. Ecco perché abbiamo abbracciato la Parma Mezza Maratona, ma soprattutto la Kids, e siamo molto soddisfatti dell’entusiasmo che abbiamo colto tra i piccoli e grandi partecipanti che si rinnova e cresce di edizione in edizione – spiega Roberto Marchesi, direttore generale di Medi Saluser, a fianco del Cus Parma anche quest’anno -. Per vocazione Medi Saluser offre servizi di qualità rivolti alla città e siamo convinti che il benessere a tuttotondo costituisca un tassello importante per tutta la comunità – chiosa ancora Marchesi -. Si tratta di un’intesa sui valori, prima ancora che sotto il profilo organizzativo, col Cus Parma con cui abbiamo costruito ancor più e ancor meglio una manifestazione dedicata alle nuove generazioni e alle famiglie”.

Anche quest’anno le t-shirt dei piccoli, a firma di Erreà, erano tali e quali a quelle dei partecipanti alla Parma Mezza Maratona, non solo: ogni bimbo è stato omaggiato della medaglia d’arrivo.