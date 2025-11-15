Eseguita espulsione giudiziaria nei confronti di un cittadino georgiano

La Polizia di Stato nella giornata di ieri 14 novembre 2025, ha dato esecuzione ad un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, nei confronti di un cittadino georgiano di 33 anni, con diversi precedenti per furto, rapina e lesioni personali.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari a Parma per furto, era destinatario della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.

Nella mattinata di ieri, contestualmente alla sua scarcerazione, il cittadino georgiano è stato prelevato dal personale della Questura di Parma e, a conclusione di tutti gli adempimenti necessari al fine di dare esecuzione al provvedimento di espulsione, accompagnato presso l’aeroporto di Orio al Serio, da dove è stato rimpatriato verso il proprio paese.