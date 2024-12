Questa mattina in Parma via del Traglione, a seguito di una forte esplosione, si è verificato il crollo di un cascinale di campagna.

Tre le persone rimaste ferite e trasportate anche a mezzo di elisoccorso presso l’ospedale di Parma.

Sul posto sono intervenuti carabinieri vv.ff e personale del 118.

Sono in corso accertamenti per capire le cause dell’esplosione.