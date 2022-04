Esposto contro l’Amministrazione Pizzarotti per mancato utilizzo del Ponte a Nord

I presidenti delle associazioni Parma Futura Pablo e Parma Nuovo Futuro hanno presentato un esposto al “Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali”, al “Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici” e “Al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici” riguardante lo stato di abbandono, degrado e omessa fruizione verso la collettività del Ponte Nord di Parma.

LE MOTIVAZIONI- A distanza di 10 anni dall’insediamento dell’amministrazione Pizzarotti e di un anno e mezzo dall’evento pubblico organizzato dal Comune di Parma nel quale il Sindaco ha comunicato che il Ponte sarebbe stato messo in funzione per ospitare gli uffici dell’Autorità Distrettuale del fiume Po (30 ottobre 2020), il Ponte Nord è ancora inutilizzato, sottratto alla libera fruizione della città e della sua popolazione, non usufruibile per l’ uso pubblico per cui è stato autorizzato, diventando terra di nessuno.



LE ORIGINI – Il Ponte Nord a Parma è stato finanziato dallo Stato e approvato dal Parlamento nell’ambito delle opere connesse all’insediamento dell’EFSA. Il finanziamento era stato ottenuto dall’allora Amministrazione di Parma con Sindaco Ubaldi, prevedendo di realizzare un Museo sul Design del Food (Parma Food Design Center) sulla base di uno studio fatto dalla Triennale di Milano. Il progetto è poi proseguito, seppur ridimensionato dall’amministrazione successiva del Sindaco Vignali. Il Ponte è stato inaugurato a novembre 2012 dall’Amministrazione Pizzarotti.

I FATTI – Lo spazio coperto del Ponte, dopo un’inerzia dell’amministrazione stessa durata 7 anni, è stato autorizzato dall’ emendamento del Senatore Campari approvato dal Parlamento col Decreto 18 aprile 2019 n. 32. In seguito a questi provvedimenti Legislativi, Il Ponte Nord è divenuto il terzo Ponte abitato in Italia dopo Ponte Vecchio di Firenze e il Ponte di Rialto di Venezia, con autorizzazione all’utilizzo permanente, mediante l’insediamento di attività di interesse collettivo.

Da allora si sono succeduti una serie interminabile di ritardi dell’amministrazione Pizzarotti.

Nell’ottobre del 2020, l’ex Consigliere Comunale di Parma Luigi Derlindati ha presentato un esposto alla Procura per danno erariale contro il Sindaco Pizzarotti. Motivazione, la mancata messa a disposizione e fruibilità della struttura pubblica, nonostante l’autorizzazione rilasciata per l’uso della parte coperta del Ponte. Con evidente precipitazione, il 30 ottobre 2020, è seguito il summit istituzionale citato precedentemente. Nei giorni scorsi (2022) c’è stato il via libera da parte della Corte dei Conti.

VOLONTARIETÀ DELLA CONDOTTA DELL’ AMMINISTRAZIONE PIZZAROTTI – L’amministrazione Pizzarotti è pienamente consapevole che si tratta di un’ opera pubblica finanziata dallo Stato, approvata fin dall’origine dal Parlamento e rientrante nelle opere inserite dal Ministero delle Infrastrutture nella legge per le opere connesse all’insediamento dell’EFSA, grazie al lavoro dell’allora Ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, all’epoca coadiuvato dal suo consigliere Giovanni Bernini.

Il Sindaco Pizzarotti, anche per il rilievo e la immediatezza delle relazioni con il Ministero competente, avrebbe potuto e dovuto far conseguire alla Città l’autorizzazione all’uso del Ponte Nord almeno 7 anni prima, chiedendo che venisse autorizzato ciò che era autorizzabile già allora. Ciò si è verificato in seguito con l’emendamento di un Senatore della nostra città.

Il sospetto è che l’amministrazione Pizzarotti, responsabile dell’evidente omesso utilizzo e quindi spreco del bene pubblico finanziato dallo Stato, intenda sottrarsi alle sue mancanze, riproponendo la teoria delle “macerie” lasciate dalle Amministrazioni precedenti, che al contrario, quell’opera l’hanno realizzata. È ormai chiaro che si tratta di una condotta messa in atto non in vista dell’interesse pubblico della città ma per calcolo e strumentalizzazione politica. L’amministrazione Pizzarotti aveva dichiarato nel 2016, durante una cena dentro al ponte, che “il ponte a nord non sarebbe rimasto inutilizzato e abbandonato al degrado”. Dopo sei anni, ancora nulla: le “macerie” sono da attribuire all’amministrazione attuale.

CONCLUSIONE E RICHIESTE – In tutti questi anni la Città di Parma è stata privata di un bene finanziato dallo Stato. Inoltre il Ponte Nord è rimasto abbandonato a se stesso, in uno stato di grave degrado, sede di bivacco e di spaccio.

L’esposto si conclude con la richiesta che la struttura coperta del ponte venga messa al più presto a disposizione dei cittadini attraverso la realizzazione di uno spazio museale che può essere dedicato o al tema dell’Acqua (come proposto dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po) o a quello dell’alimentazione (realizzando il “Parma Food Design Center” sulla base del progetto realizzato dalla Triennale di Milano).

PARMA. AIMI (FI): “BENE ESPOSTO DELLE ASSOCIAZIONI SU SORTI PONTE NORD”

“Bene l’iniziativa delle associazioni “Parma Futura Pablo” e “Parma Nuovo Futuro” di presentare un esposto per lo stato di abbandono, degrado e omessa fruizione del Ponte Nord, che giace inutilizzato ormai da 10 anni. L’impegno dei cittadini per la città è sempre positivo e questo esposto va nella direzione di chiedere chiarezza e individuare eventuali responsabilità rispetto a una situazione che non può più essere ignorata. E’ incredibile che, ad oggi, nonostante i finanziamenti concessi, il Ponte non sia ancora a disposizione della comunità, ma sia diventato simbolo di un degrado inaccettabile. La serie di ritardi interminabili di Pizzarotti e la sua giunta è diventata l’emblema della gestione non solo del Ponte Nord ma di tutta la città: ci auguriamo che con le prossime amministrative ci sia davvero quel cambio di passo e quella svolta che la comunità merita. Ricordiamo infatti che questa infrastruttura – insieme a tutte le altre dedicate a Parma in vista dell’insediamento dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare – venne finanziata nel 2002 dal Governo di Silvio Berlusconi, in particolare grazie all’autorevole apporto del Ministro parmense Pietro Lunardi.”

Enrico Aimi, senatore e coordinatore regionale per Forza Italia