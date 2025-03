Espulso 58enne straniero con precedenti per rapina

La Polizia di Stato di Parma, ha dato esecuzione al provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale.

Continua senza soluzione di continuità l’attività di rimpatrio di soggetti stranieri irregolari sul territorio nazionale, dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, posta in essere dal personale dell’Ufficio Immigrazione.

In tale ottica i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione ieri pomeriggio hanno dato luogo ad un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino albanese 58enne, irregolare sul territorio nazionale, con numerosi precedenti penali per rapina e lesioni personali. Lo stesso, già destinatario di un decreto di espulsione in data 01.03.2025, era stato sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso l’Ufficio Immigrazione. Ieri mattina a conclusione di tutti gli adempimenti necessari al fine di dare esecuzione al provvedimento in argomento, il personale della Questura di Parma ha provveduto ad accompagnarlo presso la Scalo Aereo “Malpensa” di Milano , dove è stato imbarcato su volo diretto a Tirana.

Si tratta della terza espulsione effettuata questa settimana da personale dell’Ufficio Immigrazione.

Questura di Parma