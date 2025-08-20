Estate di disagi sui binari: Bocchi (FdI) chiede intervento della Regione

“Come ogni anno l’estate regala ai pendolari una nuova Odissea: cantieri sulle linee ferroviarie, ritardi e soppressioni di convogli, servizi sostitutivi troppo spesso improvvisati, che mancano degli standard per garantire l’accesso ai disabili e il trasporto delle bici”. È la denuncia del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi, che punta il dito contro la Regione, rea di un colpevole silenzio circa le interruzioni ferroviarie estive.

“Dalla Giunta De Pascale non è arrivata alcuna comunicazione. I pendolari sono lasciati a se stessi, costretti a dipanarsi tra annunci di Rfi, comunicati Trenitalia e volantini Tper”.

Per Fdi, che ha depositato un’interrogazione in merito, tocca invece all’esecutivo informare: “La linea Av Bologna-Milano è rimasta ferma dall’11 al 17 agosto, i lavori hanno interessato Parma, Campegine e Rubiera, e fino al 25 agosto i treni viaggeranno più lenti di 15 minuti. Tutto legittimo, lavori necessari. Ma ci chiediamo se sia possibile che chi paga l’abbonamento debba scoprirlo solo all’ultimo, cercando informazioni attraverso mille canali, tra l’altro contraddittori”.

Di qui la proposta di una dashboard regionale unica, accessibile a tutti, con informazioni aggiornate in tempo reale su lavori, deviazioni, ritardi e servizi. E soprattutto standard minimi per la qualità dei bus sostitutivi: “Fa sorridere che la Regione che segue il dogma della mobilità green non preveda spazi per il trasporto delle bici. Ma soprattutto è inaccettabile l’utilizzo di mezzi obsoleti che di fatto impediscono di viaggiare ai disabili: non siamo nel Far West, ma nel cuore d’Europa” conclude Bocchi.