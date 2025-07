Estate in Biblioteca: chiusure e iniziative estive nelle Biblioteche del Comune di Parma

Le Biblioteche del Comune di Parma rimangono aperte, in modo alternato, per tutto agosto: sono previste chiusure estive dei vari punti di servizio, garantendo la presenza di una biblioteca aperta durante tutto il mese.



Calendario delle chiusure

Dal 4 al 17 agosto: Biblioteche Civiche dell’Ospedale Vecchio e Civica Junior, Biblioteca Malerba.

Dal 4 al 18 agosto: Centro Cinema Lino Ventura.

Dal 11 al 24 agosto: Biblioteca di Alice e Biblioteche Civiche del San Paolo.

Dal 22 agosto, ore 13, al 31 agosto: Biblioteca Pavese. È prevista anche la chiusura pomeridiana il martedì e il giovedì.



Biblioteca digitale EMILIB-MLOL

Rimane sempre “aperta” la Biblioteca digitale EMILIB-MLOL e offre a lettori e lettrici la possibilità di accedere a una vasta gamma di risorse digitali da remoto. Gli utenti possono prendere in prestito ebook, sfogliare riviste e quotidiani, ascoltare audiolibri.

Per l’accesso è possibile contattare una delle Biblioteche del Comune di Parma e i lettori e le lettrici che avessero bisogno di assistenza possono rivolgersi allo sportello di facilitazione digitale della Biblioteca Civica.



Evento speciale: Tōrō Nagashi

È in programma il 6 agosto in Piazzale della Pace dalle ore 21 la sedicesima edizione del Tōrō Nagashi, la suggestiva cerimonia delle lanterne sull’acqua per commemorare le vittime di Hiroshima e Nagasaki. L’evento, organizzato dalla Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, in collaborazione con la Comunità Giapponese di Parma, prevede esibizioni di tamburi giapponesi, letture poetiche e canti tradizionali.

Book-crossing della Biblioteca di Alice

Continua il book-crossing della Biblioteca di Alice, l’iniziativa che promuove lo scambio gratuito di libri per bambine e bambini al Parco Ducale, dove ha sede la biblioteca.

I libri sono ospitati nelle piccole casette di legno dal tetto rosso collocate in diversi punti del parco, a disposizione dei piccoli lettori e delle piccole lettrici che potranno prenderli gratuitamente.

