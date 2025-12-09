Quotidiano online di Parma

Europa Teatri celebra il coraggio femminile con “I Viaggi delle Bambine”

Domenica 14 dicembre uno spettacolo itinerante tra fantasia e storie di eroine per grandi e piccini

di Tatiana Cogo

Domenica 14 dicembre alle 16:30 il Teatro Europa ospita I Viaggi delle Bambine, uno spettacolo che mette in scena il coraggio, la libertà e la determinazione femminile attraverso le avventure di giovani eroine. Chiara Rubes e Franca Tragni guideranno il pubblico, tra luci firmate da Lucia Manghi e Matteo Vecchi, in un viaggio tra personaggi classici e creazioni originali delle autrici, come Alice e Vassilissa, trasmettendo ai più piccoli valori di intelligenza, tenacia e allegria.

Un’esperienza itinerante che celebra le differenze e le diversità, insegnando come possano diventare strumenti di realizzazione personale e crescita.

Prenotazione obbligatoria: 0521.243377 – europateatri.pr@gmail.com.


