Europa Teatri chiude la stagione serale con “Le Aorgiche” venerdì 18 e sabato 19 aprile alle 21

Dopo vent’anni tornano al Teatro Europa Le Aorgiche. Venerdì 18 e sabato 19 aprile in via Oradour l’ultimo appuntamento della stagione serale 2024/2025 di Europa Teatri. Uno spettacolo che indaga la natura primordiale, che ha sede nella dimensione del mito e della fiaba, con la messa in scena di figure femmili, intese come modelli esemplari.

I personaggi scelti sono icone di ciò che è alla base della natura femminile e che porta alla sua compietezza nel tempo: l’incoscienza e il coraggio delle bambine (l’infanzia), l’inettitudine e le aspettative delle principesse (l’adolescenza) e la consapevolezza delle fate/streghe (la maturità e la vecchiaia), le uniche che agiscano in piena coscienza, nel bene o nel male.

Sono state scelte le fiabe più note perché la sintesi scenica possa risultare pur in assenza di una “storia” in senso stretto, lasciando spazio alla suggestione. Infine, l’azione teatrale segue il percorso libero e atemporale di un sogno, in cui ogni personaggio viene chiamato a compiere il proprio necessario destino.

Con Loredana Scianna, testo di Ilaria Gerbella e Loredana Scianna, regia Ilaria Gerbella, luci Lucia Manghi

Prenotazione obbligatoria: 0521.243377 – europateatri.pr@gmail.com