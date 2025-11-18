Europa Teatri inaugura la stagione serale 2025-2026 con “Le Aorgiche. L’incanto degli occhi”

Europa Teatri dà il via alla stagione serale 2025-2026 con lo spettacolo “Le Aorgiche_L’incanto degli occhi”, in scena sabato 22 novembre alle 21 e domenica 23 novembre alle 18.30. La performance vede sul palco Loredana Scianna, con regia e co-autorialità di Ilaria Gerbella, musiche originali di Davide Bazzali e luci di Lucia Manghi.

Lo spettacolo indaga la dimensione arcaica dell’essere, prendendo spunto dall’aorgisch di Hölderlin, il caos primordiale opposto all’ordine della logica umana, e interpreta figure femminili come simboli universali. Bambine, principesse e fate/streghe rappresentano rispettivamente infanzia, adolescenza e maturità, incarnando coraggio, aspettative e consapevolezza. Attraverso fiabe note, la messa in scena segue il percorso libero e atemporale di un sogno, lasciando spazio alla suggestione più che alla narrazione lineare.

La stagione proseguirà con un ricco cartellone di proposte multidisciplinari: burlesque con Ketty Page e Lisa Cherrylips (20 dicembre), danza contemporanea con Marta Bevilacqua e Irene Ferrara (gennaio 2026), performance teatrali come Swan di Aldo Rendina (febbraio) e spettacoli dedicati alle figure femminili come Senza Tacchi (marzo) e Teresa (aprile). Il programma include anche conferenze e podcast narrativi per approfondire temi legati agli spettacoli.

Prenotazioni e informazioni: 0521.243377, www.europateatri.it, europateatri.pr@gmail.com.