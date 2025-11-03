Europa Teatri, stagione Teatro Ragazzi 2025-2026

Domenica 9 novembre Europa Teatri comincia il suo ricco viaggio nel mondo dell’infanzia e dei giovani con un ricco cartellone in cui a farla da padrone sono produzioni e nuove produzioni della compagnia.
Le domeniche rivolte a famiglie e ragazzi hanno tutte la poetica e il valore di guardare al mondo dei piccoli per essere di aiuto nella formazione dell’identità e nello scoprire i talenti insiti in ciascuno e in ciascuna, in un percorso che strizza l’occhio anche agli adulti.
Pazienza, tenacia, intelligenza, astuzia, libertà, capacità di relazione e di racconto dell’esperienza sono le parole chiave e i temi che Europa Teatri vuole trasmettere al suo pubblico insieme alla fantasia e magia dell’esperienza Teatrale con varietà di linguaggi artistici dal teatro d’attore al teatro di figura . Attori e attrici esperti e nuove generazioni sono sul tavolo della scommessa di questa rassegna di ventura.
La danza della vita e delle sue tappe per realizzarsi si muove attraverso immagini e fiabe dense di meraviglia e senso.
Uno, due tre via si parte domenica 9 alle 16.30 con Il Pifferaio, con Marco Musso e Cosimo Urso, testo e regia di Ilaria Gerbella, luci Lucia Manghi. “Il pifferaio di Hamelin” non è tanto una fiaba o una favola, ma piuttosto una leggenda dove gli elementi fantastici della storia sono ben pochi, quasi secondari alla trama. In scena due attori ad interpretare di volta in volta i personaggi che percorrono il racconto. Lo spettacolo si avvale di vari linguaggi teatrali quali il teatro di animazione e teatro d’ombra, in modo da accompagnare lo spettatore in un mondo lontano, antico e pieno di mistero.
Gli appuntamenti della rassegna presso il Teatro Europa, Via Oradour, 14 Parma
9 novembre 2025, h. 16;30
Il Pifferaio | Europa Teatri – dai 5 ai 10 anni
con Marco Musso e Cosimo Urso | testo e regia Ilaria Gerbella | luci Lucia Manghi.
14 dicembre 2025, ore 16.30
I Viaggi delle Bambine – Europa Teatri – dai 6 anni e per tutti
di e con Chiara Rubes e Franca Tragni | luci Lucia Manghi
15gennaio 2026, ore 16.30
I vestiti nuovi dell’imperatore
“Mele d’Oro. Ciclo di fiabe per l’infanzia narrate dai giovani di Europa Teatri” – dai 6 ai 10 anni
Idea e cura di Chiara Rubes
con Leonardo Benassi, Eleonora Bertani, Giovanni Panizzi | collaborazione Marco Pellini, Iolanda Caroli
8 febbraio 2026, ore 16.30
Sorpresa. Storia di un incontro senza parole | Teatroperdavvero / Accademia Perduta Romagna Teatri – dai 3 anni in poi
con Rita Felicetti e Marco Cantori | scenografie Nives Storci | tecnica Erio Lugli | regia Marco Cantori e Diego Gavioli
22 febbraio 2026, ore 16.30
Punta, Tacco, Cappa e Spada | Europa Teatri – dai 6 ai 10 anni
di Paola Silva | con Francesco Marchi e Chiara Rubes
15 marzo 2026, ore 16.30
Il Lungo Viaggio | Europa Teatri – dai 5 ai 10 anni
con Marco Musso | regia Ilaria Gerbella | ideazione luci Lucia Manghi
Biglietteria
INTERO 10 €
RIDOTTO 6 € (UNDER 18 | OVER 65 | UNIVERSITARI | CARTAEFFE | SOCI: COOP, AVIS , COLSERAD)
Info e prenotazioni: www.europateatri.it | 0521.243377 | europateatri.pr@gmail.com