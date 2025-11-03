Europa Teatri, stagione Teatro Ragazzi 2025-2026

Domenica 9 novembre Europa Teatri comincia il suo ricco viaggio nel mondo dell’infanzia e dei giovani con un ricco cartellone in cui a farla da padrone sono produzioni e nuove produzioni della compagnia.

Le domeniche rivolte a famiglie e ragazzi hanno tutte la poetica e il valore di guardare al mondo dei piccoli per essere di aiuto nella formazione dell’identità e nello scoprire i talenti insiti in ciascuno e in ciascuna, in un percorso che strizza l’occhio anche agli adulti.

Pazienza, tenacia, intelligenza, astuzia, libertà, capacità di relazione e di racconto dell’esperienza sono le parole chiave e i temi che Europa Teatri vuole trasmettere al suo pubblico insieme alla fantasia e magia dell’esperienza Teatrale con varietà di linguaggi artistici dal teatro d’attore al teatro di figura . Attori e attrici esperti e nuove generazioni sono sul tavolo della scommessa di questa rassegna di ventura.

La danza della vita e delle sue tappe per realizzarsi si muove attraverso immagini e fiabe dense di meraviglia e senso.

Uno, due tre via si parte domenica 9 alle 16.30 con Il Pifferaio, con Marco Musso e Cosimo Urso, testo e regia di Ilaria Gerbella, luci Lucia Manghi. “Il pifferaio di Hamelin” non è tanto una fiaba o una favola, ma piuttosto una leggenda dove gli elementi fantastici della storia sono ben pochi, quasi secondari alla trama. In scena due attori ad interpretare di volta in volta i personaggi che percorrono il racconto. Lo spettacolo si avvale di vari linguaggi teatrali quali il teatro di animazione e teatro d’ombra, in modo da accompagnare lo spettatore in un mondo lontano, antico e pieno di mistero.

Gli appuntamenti della rassegna presso il Teatro Europa, Via Oradour, 14 Parma

9 novembre 2025, h. 16;30

Il Pifferaio | Europa Teatri – dai 5 ai 10 anni

con Marco Musso e Cosimo Urso | testo e regia Ilaria Gerbella | luci Lucia Manghi.

14 dicembre 2025, ore 16.30

I Viaggi delle Bambine – Europa Teatri – dai 6 anni e per tutti

di e con Chiara Rubes e Franca Tragni | luci Lucia Manghi

15gennaio 2026, ore 16.30

I vestiti nuovi dell’imperatore

“Mele d’Oro. Ciclo di fiabe per l’infanzia narrate dai giovani di Europa Teatri” – dai 6 ai 10 anni

Idea e cura di Chiara Rubes

con Leonardo Benassi, Eleonora Bertani, Giovanni Panizzi | collaborazione Marco Pellini, Iolanda Caroli

8 febbraio 2026, ore 16.30

Sorpresa. Storia di un incontro senza parole | Teatroperdavvero / Accademia Perduta Romagna Teatri – dai 3 anni in poi

con Rita Felicetti e Marco Cantori | scenografie Nives Storci | tecnica Erio Lugli | regia Marco Cantori e Diego Gavioli

22 febbraio 2026, ore 16.30

Punta, Tacco, Cappa e Spada | Europa Teatri – dai 6 ai 10 anni

di Paola Silva | con Francesco Marchi e Chiara Rubes

15 marzo 2026, ore 16.30

Il Lungo Viaggio | Europa Teatri – dai 5 ai 10 anni

con Marco Musso | regia Ilaria Gerbella | ideazione luci Lucia Manghi

Biglietteria

INTERO 10 €

RIDOTTO 6 € (UNDER 18 | OVER 65 | UNIVERSITARI | CARTAEFFE | SOCI: COOP, AVIS , COLSERAD)

Info e prenotazioni: www.europateatri.it | 0521.243377 | europateatri.pr@gmail.com