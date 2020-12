Europa Verde: “Chiediamo al Comune di Parma trasparenza sulla Cittadella”

Europa Verde Parma conferma la sua partecipazione domenica 6 dicembre alle ore 11 al flash mob “Non un filo d’erba in meno” organizzato dal Comitato Civico Cittadella Futura all’interno del Parco Cittadella, e coglie l’occasione per rinnovare all’Amministrazione comunale l’urgente richiesta di trasparenza sulle modifiche apportate al Master Plan del 2017 inerenti al restyling del Parco e pubblicizzate in modo del tutto parziale e insoddisfacente sui media locali, ma non rese ancora disponibili alla cittadinanza nella loro compiutezza sui canali ufficiali del Comune. Cosa inaccettabile rispetto al diritto di ogni cittadino di potersi fare in modo autonomo un’idea sul tipo di intervento previsto per la Cittadella.

Europa Verde Parma conferma altresì la richiesta all’Amministrazione di fare definitiva chiarezza sulle reali intenzioni rispetto alla destinazione d’uso della Cittadella dato che non ritiene possa essere dedicata ai cosiddetti “grandi eventi” (trasformandola di fatto in un “eventificio”) come si legge sul sito del progetto “Parma Cittàdella musica” che sembrerebbe tutt’altro che archiviato. Questo sia per l’impatto che i grandi eventi avrebbero sull’ambiente naturale del Parco che sull’intero quartiere Cittadella già messo a dura prova dall’inquinamento atmosferico dovuto al copioso traffico stradale della zona.

Infine Europa Verde Parma chiede all’Amministrazione di dare seguito alle richieste del FAI e di aprire un tavolo di lavoro condiviso e costruttivo sul progetto di restyling della Cittadella in modo da trovare possibili soluzioni alternative che riducano al minimo l’impatto dei lavori sull’estetica del Parco ma soprattutto sul suo ecosistema naturale e che anzi siano indirizzati a valorizzarne la componente a verde oggi bene comune imprescindibile per il benessere della cittadinanza.

Ximena Malaga Palacio, Co-portavoce Europa Verde Parma

Fausto Pagnotta, Comitato Scientifico Europa Verde Emilia-Romagna