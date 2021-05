Europa Verde e ENPA: “Si fermino le potature al Parco Ducale, a rischio nidi e nidiacei!”

Europa Verde apprende dalla rete di associazioni ambientaliste e animaliste cittadine e da un comunicato sul sito del Comune dell’intervento straordinario di manutenzione e “potature diffuse e consistenti” previste nel Parco Ducale a partire da lunedì prossimo.

Pur riconoscendo la necessità di intervenire a manutenzione del verde urbano, contestiamo il periodo scelto dall’Amministrazione e il carattere “emergenziale” utilizzato a giustificazione di interventi in contrasto con gli stessi regolamenti comunali, oltre alla comunicazione dell’inizio cantiere a solo a due giorni lavorativi dalla sua apertura.

Ci troviamo infatti in pieno periodo di nidificazione e il Parco Ducale rappresenta un importantissimo serbatoio di specie protette e di interesse comunitario, i cui nidi, uova e nidiacei sono tutelati per legge.

Un intervento “diffuso e consistente” di potature in questo periodo si tradurrebbe in una vera e propria strage di nidiacei, oltre che un ostacolo alla nidificazione e alla riproduzione di queste specie.

Proprio mentre le associazioni come Enpa sono dirette testimoni di un collettivo aumento di sensibilità della cittadinanza verso il recupero dei nidiacei caduti e la salvaguardia dei siti di nidificazione, l’applicazione dello “stato di urgenza” come motivazione per annullare quanto prescritto nel Regolamento sul Benessere Animale approvato lo scorso dicembre, appare ancora più evidente la gravità della totale assenza di una corretta pianificazione.

Dal un punto di vista normativo, il “Regolamento del Verde” comunale impone ai privati vincoli e obblighi proprio a tutela della biodiversità. Ci chiediamo se questi non si applichino agli interventi pubblici. Esistono infatti articoli sul verde pubblico che rimandano obblighi dei privati per le potature, che quindi sembrano coincidere. Alcuni prevedono delle sanzioni. In questo caso il Comune dovrebbe multare sé stesso?

La richiesta che facciamo all’Amministrazione Comunale è quella di eseguire in questo momento esclusivamente gli interventi urgenti sugli alberi che, documentazione fitosanitaria alla mano, risultino immediatamente a rischio cedimento, e sospendere ogni altro intervento procrastinandolo a un periodo più idoneo.

Europa Verde

ENPA Parma