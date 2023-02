Europa Verde: incontro pubblico sul teleriscaldamento nella sala Conferenze dei Missionari Saveriani

Venerdì 17 febbraio, alle ore 18.00, presso la sala Conferenze dei Missionari Saveriani in Strada San Martino 8, si terrà un incontro pubblico sul teleriscaldamento per fornire un resoconto sulla mozione di Europa Verde approvata dal Consiglio comunale di Parma e sulle altre iniziative intraprese a livello parlamentare per ridurre le bollette e avere tariffe del servizio trasparenti ed eque.

Oltre al consigliere comunale Enrico Ottolini e al co-portavoce di Europa Verde Parma Nicola Dall’Olio interverrà anche il presidente di Federconsumatori Parma Fabrizio Ghidini.