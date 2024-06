Europa Verde: “La stazione dell’alta velocità sia alternativa ad altre modalità di trasporto”

A seguito della commissione consiliare di mercoledì 12 giugno, sui primo risultati del protocollo d’intesa sull’alta velocità, Europa Verde è intervenuta ribadendo la propria opinione.

Nella prospettiva di una transizione ecologica, una nuova stazione dell’alta velocità a Parma, realizzata nel modo meno impattante possibile, consentirebbe di liberare la rete ferroviaria tradizionale creando nuovi spazi per il trasporto regionale e delle merci. Al contempo, Parma potrebbe disporre di un più ampio ventaglio di collegamenti nazionali ed europei competitivi rispetto all’automobile e all’aereo. Ci auguriamo dunque che la nostra città sappia dare la giusta priorità al potenziamento del trasporto ferroviario in alternativa ad opere assai meno utili, se non dannose.

Nell’immediato riteniamo comunque indispensabile il miglioramento dei collegamenti per Roma utilizzando l’infrastruttura esistente. A questo proposito Europa Verde chiede che, in aggiunta alle ipotesi sul tavolo, gli operatori ferroviari approfondiscano la possibilità di utilizzare le interconnessioni di Fidenza e di Castelfranco, già percorse quotidianamente dai treni AV, per permettere a 2 o 3 coppie di treni al giorno della linea Milano-Roma di fermare a Parma, Reggio Emilia città e Modena.