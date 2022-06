Europa Verde: “La transizione energetica va fatta con lavoratori remunerati, non col volontariato”

“Sul tema lavoro ed energie rinnovabili riscontriamo una certa faciloneria che indispettisce” dicono Giulia Berni e Andrea Galletti, candidati nella lista di Europa Verde “per questo vogliamo intervenire per fare chiarezza. Il passaggio alle energie rinnovabili è e sarà centrale per uscire dalla crisi climatica e, al contempo, dalla spirale di rincari economici che colpisce le famiglie e aggrava la situazione di chi ha bassi redditi”.

“Europa Verde – precisano Berni e Galletti – ha messo la transizione energetica tra le priorità dell’azione amministrativa e notiamo con piacere che anche per altri candidati è importante. Siamo tuttavia rimasti stupiti dall’approccio della lista civica a supporto di Michele Guerra che propone testualmente “la creazione di servizi di consulenza energetica e una rete di assistenti volontari contro la povertà energetica, che prendano in carico anziani soli e famiglie in difficoltà per aiutarli a capire come accedere a incentivi per l’efficientamento delle proprie case”.

“È una proposta caritatevole, quella del programma di Guerra, ma poco dignitosa per due aspetti – dicono i candidati di Europa Verde – : da un lato derubrica un’attività di consulenza professionale ad assistenza volontaria. Dall’altro ignora del tutto una realtà già presente e funzionante da anni, se pur a scartamento ridotto, quale è ATES – Agenzia Territoriale per l’Energia e la Sostenibilità di Parma, società partecipata del Comune.

Chiediamo esplicitamente ai giovani presenti nella lista civica di Guerra: è questo il posto di lavoro che avete in mente? Un lavoro gratuito? L’equiparazione di una consulenza professionale alla consegna di un pacco alimentare? Senza nulla togliere al valore del volontariato e dell’assistenza a chi è in difficoltà, vogliamo sottolineare che i green jobs sono un’altra cosa e vanno retribuiti”.

“Nel programma di Europa Verde – concludono Giulia Berni e Andrea Galletti – c’è il potenziamento dell’Ates, con assunzione di nuovo personale e l’estensione dei suoi servizi ai Comuni del parmense. L’Ates è uno strumento che c’è già ed è quello giusto per accompagnare la transizione energetica e climatica, fornendo supporto e consulenza oltre che agli enti pubblici, alle famiglie, agli amministratori condominiali, ai professionisti e alle imprese”.

Europa Verde Parma