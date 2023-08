Europa Verde Parma: “Solidarietà alla sindacalista UIL aggredita”

Europa Verde Parma esprime la sua solidarietà alla sindacalista, impegnata come dirigente nei settori trasporti, logistica e ambiente della UIL di Parma, per l’aggressione subita davanti alla sede di via Bernini. Settori per noi molto importanti quelli della tutela dei lavoratori e della salvaguardia dell’integrità del territorio e dell’ambiente in cui è impegnata la sindacalista vittima dell’aggressione.

Si tratta di un atto gravissimo che desta grande preoccupazione e verso il quale Europa Verde Parma si augura che le forze di polizia e gli organi inquirenti facciano prima possibile luce e chiarezza. Europa Verde esprime solidarietà alla UIL così come alla CGIL e alla CISL di Parma riconoscendo il ruolo molto importante svolto dalle forze sindacali sul territorio.

Europa Verde Parma