Europa Verde presenta un ordine del giorno contro l’aggressione alla dignità delle donne

Il dibattito politico sul disegno di legge in materia di violenza sessuale promosso dalla senatrice Giulia Bongiorno arriva anche a Parma. Il gruppo consiliare di Europa Verde ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno per contrastare il provvedimento, definito un attacco alla dignità delle donne.

L’iniziativa nasce nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa da Alleanza Verdi e Sinistra e sostenuta da associazioni femministe e transfemministe impegnate da anni nella lotta contro la violenza maschile sulle donne. A sostegno della mobilitazione viene citata anche l’opposizione parlamentare espressa in Commissione Giustizia dalla senatrice Ilaria Cucchi e dalle forze di opposizione.

Secondo il consigliere comunale Enrico Ottolini, il documento mira a sollecitare una presa di posizione delle istituzioni locali e a contribuire a una mobilitazione civile e politica contro quello che viene definito un tentativo di compressione dei diritti e dell’autodeterminazione femminile.

Europa Verde sottolinea inoltre come il rinvio della discussione parlamentare del provvedimento, previsto per il mese di aprile, rappresenti un primo risultato della mobilitazione e un incentivo a proseguire l’azione politica sul territorio.

Il gruppo consiliare auspica infine che il Consiglio comunale di Parma possa esprimersi sull’ordine del giorno, contribuendo a un confronto pubblico su un tema ritenuto centrale per i diritti e la tutela delle donne.