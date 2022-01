Europa Verde: sabato 15 assemblea aperta per le elezioni comunali

Si terrà sabato 15 gennaio l’assemblea di lancio di Europa Verde verso le prossime elezioni comunali. L’appuntamento è online dalle 16 alle 18.30, in diretta sui canali facebook e youtube di Europa Verde.

“L’obiettivo principale dell’assemblea – spiegano i portavoce Ximena Malaga Palacio ed Enrico Ottolini – è far sapere ai cittadini di Parma che, alle elezioni comunali, avranno la possibilità di votare una coalizione ecologista: siamo al lavoro con altri soggetti per costruire un’alleanza in grado di andare al ballottaggio. Intanto con Europa Verde vogliamo fare la nostra parte. Sabato presenteremo le linee del programma, aperto alle integrazione e ai suggerimenti dei cittadini. Terremo l’assemblea online per prudenza; dato l’aggravarsi dei contagi del covid a malincuore rinunciamo ad incontrarci in presenza. L’assemblea è comunque aperta a tutti, darà voce a chi dal pubblico vorrà intervenire, ed è già possibile prenotarsi scrivendo a verdiparma@gmail.com

L’assemblea sarà aperta dall’intervento della coportavoce nazionale di Europa Verde, la eurodeputata Eleonora Evi, mentre in seguito interverranno il coportavoce nazionale Angelo Bonelli e la consigliera regionale Silvia Zamboni.

Saranno graditi ospiti esponenti del mondo associativo e di forze politiche di centrosinistra.

“Il nostro intento – concludono Malaga Palacio e Ottolini – è di dare risposte sostenibili e concrete, attente alla salute, all’ambiente e di vero contrasto al cambiamento climatico, sui temi caldi per la nostra città: dal no all’aeroporto cargo e al mall, a una radicale inversione della gestione del verde pubblico, oggi deficitaria, a vere politiche giovanili e sociali, mancate clamorosamente in questi anni. Gli argomenti sono naturalmente tantissimi e li abbiamo raggruppati in otto punti. Europa Verde sarà presente per dare una vera alternativa di centrosinistra ai tanti elettori smarriti di fronte all’arrendevolezza di altre forze politiche che si stanno accordando con l’amministrazione uscente, dopo averla criticata per anni”.