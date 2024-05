Europee, Dall’Olio (Avs): “La crisi climatica accelera, servono nuove misure di gestione della sicurezza idraulica”

Il candidato Avs per il nord est interviene sugli eventi che hanno colpito il territorio salese e fornovese, in particolari quelli sul torrente Scodogna.

“A un anno dall’alluvione in Romagna, ci ritroviamo in mezzo al fango con fenomeni estremi che si fanno sempre più frequenti ed intensi. Un caso eclatante è la bomba d’acqua che ha provocato l’esondazione del Torrente Scodogna a soli 13 anni di distanza dall’evento alluvionale che devastò la valle e causò anche una vittima”.

“Un evento, quello del 2011, ritenuto eccezionale, senza precedenti storici, con un tempo di ritorno stimato in oltre 100 anni. Una stima evidentemente fondata su un clima che non esiste più. Tredici anni dopo, quello che sembrava un evento eccezionale si è ripetuto nello stesso territorio, con 50 millimetri d’acqua caduti nell’arco di una mezz’ora e una nuova inondazione rapida e improvvisa che per fortuna, questa volta, non ha causato vittime”.

“Non si può più far finta che l’accelerazione della crisi climatica non sia in corso – dichiara Nicola Dall’Olio, candidato di Alleanza Verdi Sinistra per la circoscrizione Nord Est alle europee – Chi la nega o la minimizza, è un irresponsabile che pone le basi per il ripetersi di questi fenomeni e dovrebbe pagare di persona per i danni che producono”.

“Si devono modificare radicalmente le modalità di gestione del territorio e della sicurezza idraulica: è necessario agire con urgenza sul fronte dell’adattamento e raggiungere al più presto l’azzeramento delle nostre emissioni climalteranti – ha dichiarato Dall’Olio, per poi scendere nello specifico- Non è che dal 2011 non siano stati fatti lavori sullo Scodogna, il problema è che non sono serviti: opere come le vasche di laminazione, le massicciate di contenimento non hanno funzionato o non hanno retto. Sono stati progettati sotto-dimensionati o ci sono stati problemi nella loro esecuzione? Si dovranno fare le verifiche del caso ed intervenire di conseguenza”.

Proprio su questi temi e sulle politiche europee di mitigazione e adattamento, il candidato Nicola Dall’Olio si confronterà con residenti e cittadini del Comune di Fornovo di Taro in un incontro pubblico organizzato da Legambiente che si terrà mercoledì 22 maggio alle 18.15 al circolo Arci Guatelli di Riccò. Alla sera, alle 21, sarà invece al My Cinema a Fidenza per la proiezione del film Il suolo minacciato incentrato sul consumo di suolo nella food valley.