Evade dagli arresti domiciliari, fermato alla stazione di Ozzano Taro: 20enne bloccato dai Carabinieri

Non ha resistito alla tentazione di allontanarsi dalla comunità dove avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari, ma la sua fuga è durata poco. Un 20enne italiano, ristretto in una struttura di Parma per reati commessi in Toscana, è stato fermato alla stazione ferroviaria di Ozzano Taro, nel Comune di Collecchio, mentre si preparava a lasciare il parmense.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio del 18 ottobre. La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore Terme ha diramato l’allarme per l’allontanamento non autorizzato del giovane. Gli operatori della comunità, accortisi della sua assenza, hanno infatti segnalato immediatamente al 112 la violazione delle misure imposte.

Sono così scattate le ricerche coordinate dai Carabinieri della Stazione di Sala Baganza, che hanno battuto palmo a palmo il territorio, concentrandosi su snodi stradali, fermate degli autobus e stazioni ferroviarie. Dopo alcune ore, il ragazzo è stato individuato all’interno della sala d’attesa della stazione di Ozzano Taro, grazie al lavoro congiunto dei Carabinieri e della Polizia Municipale dell’Unione Pedemontana Parmense.

Bloccato mentre era pronto a salire su un treno diretto verso sud, il 20enne è stato accompagnato in caserma e successivamente arrestato per evasione. Dopo la convalida, il giudice ha disposto il ripristino della misura cautelare presso la stessa comunità, con l’aggiunta del braccialetto elettronico per il controllo a distanza.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria. Si precisa che l’arrestato è attualmente indiziato di delitto, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza, sino a sentenza definitiva.