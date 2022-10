Evade dai domiciliari a Langhirano. Occulta mazza da baseball a Lesignano

Langhirano e Lesignano de’ Bagni – Serrati controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma nell’ambito della provincia hanno portato ad un incremento dei servizi in ottica di prevenzione dei reati complessivi.

In particolare, i servizi, svolti dai militari della Stazione Carabinieri di Langhirano con l’ausilio di altri militari della Compagnia di Parma, hanno consentito, nella giornata di ieri, 7 ottobre, di controllare circa 50 autoveicoli e 90 persone tra Langhirano e Lesignano de’ Bagni.



Durante i controlli, i militari della Stazione di Langhirano hanno individuato un soggetto che, pur residente in altro comune in regime di arresti domiciliari, stava liberamente circolando in Langhirano. La persona, un marocchino 36enne, è stato, quindi, arrestato per evasione.

Nell’ambito del comune di Lesignano de’ Bagni, invece, è stato trovato un albanese 54enne che, a bordo della propria autovettura, aveva occultato una mazza da baseball sotto al sedile. L’atteggiamento sospetto e la detenzione senza alcun motivo dell’oggetto, portava i militari a denunciare, per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, il cittadino albanese.

Ancora in Langhirano, i Carabinieri del locale Comando Stazione, durante un posto di controllo, hanno trovato una persona di origini indiane, 49enne, alla guida di un autoveicolo senza, però, la patente di guida. Il soggetto veniva denunciato per giuda senza patente per la seconda volta nel biennio. Il veicolo è stato, invece, sequestrato amministrativamente ai fini della confisca.