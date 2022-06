Evade dai domiciliari per andare a rubare al Fidenza Village: arrestato

Nella giornata di ieri i Carabinieri di Fidenza hanno arrestato in flagranza di evasione e furto aggravato un cinquantenne di Salsomaggiore. L’uomo, pluripregiudicato e ben noto alle forze dell’ordine, ristretto agli arresti domiciliari da tempo, con tanto di braccialetto elettronico, ha approfittato dei permessi concessi dal giudice a fini sanitari per lasciare il domicilio, comunicando regolarmente l’uscita agli operatori del 112, come ogni giorno.

Invece di raggiungere i presidi medici che lo hanno in cura, però, ha virato verso la zona commerciale del “Fidenza Village”, prendendo di mira un negozio di articoli sportivi provando a sottrarre merce per un valore di circa 300 euro, forzando i dispositivi antitaccheggio. Quando ha tentato di lasciare la zona, con la merce nascosta sotto la maglia, ha trovato ad attenderlo personale della sicurezza privata e una gazzella dei Carabinieri. Dapprima ha cercato di negare gli addebiti, urlando e strepitando, poi ha dovuto cedere all’evidenza.

L’uomo è stato portato in Caserma a Fidenza per le operazioni di rito e ricostruiti i suoi movimenti, i militari hanno aggiunto all’accusa di furto aggravato anche quella di evasione dagli arresti domiciliari. Dichiarato in arresto per entrambe le accuse è stato scortato nuovamente a casa, in attesa del giudizio di convalida.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma