Evaso dai domiciliari, viene sorpreso in auto in città e arrestato dopo un inseguimento

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno tratto in arresto un 64enne residente a Parma per il reato di evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Da poco era stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto dal Giudice alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, ma di rimanere a casa il 64enne non ne aveva alcuna intenzione.

Ed è stato così che due giorni fa di buon mattino l’uomo ha deciso di di sfidare la sorte e fare una capatina in città. A bordo della sua autovettura ha iniziato a girovagare fino a quando raggiunta la zona della stazione ferroviaria è incappato in una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente in servizio perlustrativo.

Il 64enne ha incrociato lo sguardo del capo pattuglia ed ha capito di essere stato riconosciuto, ma senza pensarci due volte ha accellerato dandosi alla fuga.

Ne è nato un breve ma roccamboleso inseguimento, reso pericoloso dall’intenso traffico veicolare e dai molti pedoni presenti, a cui il fuggitivo non sembrava prestare molta attenzione, viste le manovre spericolate poste in essere.

I Carabinieri, con lampeggianti e sirena attivati, hanno costretto l’uomo ad imboccare una stradina laterale riuscendo a bloccarlo, ponendo fine alla sua fuga.

Il 64enne non è stato in grado di fornire ai Carabinieri alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, né alcun altro valido motivo che potesse giustificare l’allontanamento dal luogo di detenzione. Per tale ragione, l’uomo, è stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile del rato di evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo il fotosegnalamento, come disposto dal Magistrato di turno è stato condotto in crcere in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Nella giornata di ieri, a conclusione del rito direttissimo, il giudice dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto in sostituzione degli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

Comando Povinciale Carabinieri di Parma