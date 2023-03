Evento pubblico a Reggio Emilia in sostegno di Luca Marola accusato di spaccio

Sabato 11 Marzo alle 16:00, presso La Polveriera, in Piazzale Oscar Romero 1/I a Reggio Emilia, si terrà un evento pubblico a supporto del parmigiano Luca Marola, imprenditore e fondatore della catena Easyjoint, promosso da +Europa, Possibile, Europa Verde Reggio Emilia e Volt.

In risposta al caso giuridico che vede coinvolto Marola, accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti pur avendo commerciato prodotti con una percentuale di thc prevista dalla legge italiana, avranno luogo una serie di interventi di informazione e divulgazione sul tema della cannabis light, sullo stato della ricerca e sul suo uso medicinale.

Interverranno a riguardo Luca Marola stesso, il dottor Marco Ternelli che, da anni, studia e fa ricerca sull’uso farmaceutico della cannabis e Andrea Capelli che, da presidente di FCR, spiegherà come il nostro sistema farmaceutico affronta la questione della cannabis per uso medico. Saranno inoltre presenti Barbara Bonvicini, vicepresidente di Meglio Legale e Chiara Cimino attivista di volt Spagna che illustrerà il tema della regolamentazione della cannabis in un altro paese europeo.

Questi interventi di informazione saranno seguiti, a partire dalle 18:00, da un aperitivo di raccolta fondi per contribuire alle spese legali di Luca Marola.

Invitiamo la cittadinanza Reggiana a partecipare a quello che sarà un importante evento di informazione su un tema più che attuale.

+Europa, Possibile, Europa Verde Reggio Emilia e Volt