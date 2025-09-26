Ex scuola Pascoli, approvato il progetto di consolidamento strutturale

Via libera al progetto esecutivo per i lavori di consolidamento dell’ex scuola Pascoli, in via Saffi, edificio dichiarato di interesse storico-artistico e destinato in via prioritaria ad attività scolastiche. L’intervento rientra nel programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e prevede un investimento complessivo di 800.000 euro.

I lavori riguarderanno coperture lignee, volte a crociera, porzioni di solaio e un muro laterale, rafforzando la sicurezza dell’edificio e garantendo la continuità delle attività scolastiche durante l’anno 2025/26. L’intervento segue le verifiche di vulnerabilità sismica avviate negli anni precedenti, con opere già realizzate dal 2021 e oggi focalizzate sulle strutture più complesse, come le coperture del cortile principale.

“Con questo progetto confermiamo l’impegno nella tutela del patrimonio edilizio e degli edifici scolastici – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna – L’ex scuola Pascoli tornerà pienamente rinnovata e funzionale, offrendo spazi accoglienti e di qualità per studenti e famiglie, unendo tutela storica e futuro della città”.