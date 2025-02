F1 schools, è del Liceo Steam International di Parma la macchina più veloce in regione. VIDEO

La squadra del Liceo Steam International Parma verso le finali della competizione F1 in Schools, la sfida multidisciplinare, in cui squadre di studenti collaborano e progettano insieme una macchina F1 in miniatura ad aria compressa gestendo, al contempo, aspetti quali creazione dell’identità del team, del brand, del piano di comunicazione, e del business plan.

Dopo aver passato le vari fasi di gara, anche grazie al supporto strategico e formativo di partner come Six Engineers e Casco Learning Lab, il team Green Spark del Liceo Steam International Parma ha sfidato le altre 20 scuole della Regione, in occasione delle qualificazioni regionali svoltesi lo scorso 8 febbraio presso l’Autodromo di Imola. Una corsa entusiasmante e coinvolgente, gestita dalle due driver Alessia e Sofia (classe 2^ Liceo Steam Parma), che li ha visti primeggiare con quella che è risultata essere la vettura più veloce di tutti gli Istituti dell’Emilia Romagna in gara.

Con il tempo di gara migliore e un ottimo reaction time, il Green Spark entra di diritto nella fase successiva, ovvero la Finale Regionale l’11, 12 e 13 aprile, ultima tappa prima delle tanto attese Finali Nazionali.