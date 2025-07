“Fa’ la casa giusta!”: 150 alloggi ERP con quasi un milione di euro dalla Regione

Il Comune di Parma rafforza il proprio impegno sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica attraverso il programma “Fa’ la casa giusta!”, finalizzato a garantire un patrimonio abitativo più sicuro, efficiente e dignitoso per tutte le cittadine e i cittadini.



Grazie allo scorrimento della graduatoria regionale del “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 998.000 euro. Le risorse saranno destinate alla realizzazione di tre importanti interventi di manutenzione straordinaria su immobili ERP, per un totale complessivo di 150 alloggi di proprietà comunale attualmente gestiti da ACER Parma.



Nel dettaglio, i lavori interesseranno 89 alloggi in via Budellungo (civici 14 e 16) e via Pietro Nenni (33, 35, 37) nel quartiere Lubiana, per un investimento di 409.000 euro. A San Pancrazio, in piazza Agostino Novella (civici 1 e 3), verranno riqualificati 21 alloggi per un valore complessivo di 189.000 euro. In viale Vittoria n. 31, in Oltretorrente, sono previsti interventi su 40 alloggi, per un importo pari a 400.000 euro.



“Investire nell’edilizia residenziale pubblica – dichiara l’assessore alle Politiche abitative Ettore Brianti – significa investire in coesione sociale, in equità e nel diritto alla casa. Con questi interventi non solo miglioriamo la qualità dell’abitare per molte famiglie, ma contribuiamo a rendere più accoglienti, sicuri ed efficienti i nostri quartieri. Il programma “Fa’ la casa giusta!” prosegue, grazie a un lavoro di squadra tra Comune, Regione e ACER Parma”.



Con questa nuova tranche di finanziamenti e interventi, il Comune di Parma conferma la propria strategia orientata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico, ponendo attenzione alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione e promuovendo una città più inclusiva e sostenibile.