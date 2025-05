Fabio Moroni e la lista civica Fontevivo Insieme si presentano alla cittadinanza

“Fontevivo ha bisogno di idee nuove, concretezza e competenza, di un’Amministrazione trasparente che non sfugga al confronto con la cittadinanza e di un Sindaco indipendente, capace di assumersi in prima persona la responsabilità delle scelte” – ha spiegato il candidato Sindaco, Fabio Moroni – “Per questo “Fontevivo Insieme” è una lista civica al 100%: non abbiamo interessi di parte da tutelare, doppi incarichi da difendere, rendite di posizione da preservare. I candidati e le candidate sono espressione del territorio, dell’associazionismo e del tessuto sociale del nostro paese; persone convinte di mettere a disposizione della comunità le proprie differenti esperienze personali e professionali”.

“Nel nostro programma abbiamo individuato alcune azioni prioritarie: la tutela dell’ambiente e la difesa del territorio dall’utilizzo indiscriminato di suolo agricolo, opportunità nuove, flessibili ed innovative per le famiglie nella cura dei figli, degli anziani e dei disabili, vogliamo potenziare i servizi di prossimità e la domiciliarità con le Case della Salute e la nuova sede della Croce Rossa, una manutenzione vera e costante del patrimonio pubblico, soprattutto dei parchi comunali, rilanciare il centro storico con interventi di sostegno al commercio di vicinato e con la valorizzazione del patrimonio storico del nostro territorio. A partire da questo, da subito, abbiamo deciso di programmare incontri in tutte le frazioni per presentare la nostra Lista, il nostro programma e raccogliere proposte e suggerimenti per il futuro del nostro territorio”.

Il primo incontro si terrà martedì 6 maggio alle 20.45 a Pontetaro, al Circolo Ricreativo; giovedì 8 maggio alle 20.45 a Fontevivo, alla Sala ANSPI in via Roma; giovedì 15 maggio ore 20.45 a Bianconese, nella Sala Civica “G. Stok”. Nelle altre frazioni saremo presenti: domenica 11 maggio alle 16.30 a Case Rosi (area verde di Via Turati – Parco “A. Tagliavini”), sabato 17 maggio alle 16.30 al Torchio (area verde str. Ronchi – Campo “P. Molesini), domenica 18 maggio ore 16.30 al Molinetto (str. Mulino Nuovo).