Fabrizio Pallini (I Nostri Borghi): “Ancora violenze in via Verdi e dintorni”

Ancora una volta ci corre l’obbligo di alzare la voce sulla critica situazione di via Verdi, che al di là delle buone intenzione dell’amministrazione e delle istituzione che dovrebbero tutelate la nostra sicurezza, rimane sempre più preoccupante e pericolosa. Gli atti vandalici e i furti ai danni di auto in sosta dopo il capodanno seguono ad una inenarrabile sequenza di atti criminosi nella zona. Lo spaccio, gli schiamazzi, le violenze in genere continuano sempre più fluenti senza risentire del clima invernale.

Le attività illecite in via Borghesi continuano tranquillamente senza che nessuno intervenga. Via xx settembre brulica di tossico dipendenti intenti alle loro pratiche come se nulla fosse, cosi come via Cecchi, via Magnani, piazzale della Stazione e via Verdi stessa.

Ci chiediamo davvero cosa conti di fare l’amministrazione e soprattutto questore e prefetto per fermare questo dilagare di criminalità in una zona cosi centrale della città.

Cosa conti di fare il Comitato per la Sicurezza e l’Ordine pubblico tante volete convocato, ma con nessun risultato reale.

Cosa si aspetti ancora a collocare una postazione fissa, come più volte richiesto.

E’ una situazione ormai intollerabile e inaccettabile.

In attesa del tanto auspicato arrivo dell’esercito (ma quando?) dobbiamo fare da soli e aver la forza di prendere quei provvedimenti reali e concreti, che non possono più essere rimandati. E’ abominevole lasciare una parte della città in mano a bande di criminali.

Riflettano e agiscano coloro che dovrebbero tutelare la sicurezza della città.

Fabrizio Pallini – Presidente associazione I Nostri Borghi