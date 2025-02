Fadda sulla peste suina africana: “La Provincia pronta a fare la propria parte”

“Un importante incontro per fare il punto della situazione. L’intervento del commissario Filippini e degli assessori Fabi e Mammi sono stati un chiaro monito a non abbassare la guardia. Come Provincia continueremo a fare la nostra parte per fare in modo che siano messe in atto tutte le azioni necessarie per evitare che la peste suina africana possa diffondersi. La tutela del comparto allevatoriale e della lavorazione delle carni, basilari nell’economica parmense, è un punto fermo dell’azione della nostra Amministrazione provinciale. Dall’incontro è emersa, da più parti, la disponibilità ad agire su più fronti – allevatori, trasformatori, cacciatori – con la richiesta di condividere informazioni per trovare, insieme, soluzioni per salvare una filiera fondamentale per il made in Italy”.

Questo il commento di Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma, a margine dell’incontro, ospitato a Palazzo Giordani, con gli assessori regionali Alessio Mammi e Massimo Fabi ed il commissario straordinario alla Peste suina africana Giovanni Filippini.

(foto: da sinistra gli assessori Mammi e Fabi, il commissario Filippini ed il presidente della Provincia Fadda)