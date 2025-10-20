“Fai la brava!”: a teatro la maternità raccontata con ironia e delicatezza

In occasione della Settimana mondiale dell’Allattamento, Associazione Futura invita il pubblico a riflettere sulla maternità con occhi nuovi attraverso lo spettacolo Fai la brava! della Compagnia Teatrale Arte Povera, in programma sabato 25 ottobre alle 20.45 al Teatro Europa (via Oradour 14).

Con delicatezza, ironia e autenticità, lo spettacolo racconta le emozioni di una mamma in attesa della sua prima figlia. Tra risate e momenti di commozione, emerge una riflessione corale sul peso e sul sostegno delle parole, degli sguardi e dei gesti che accompagnano la donna in questo percorso. Tra consigli non richiesti, giudizi e luoghi comuni, Fai la brava! mette in luce una verità universale: in quella mamma possiamo riconoscerci tutti.

L’iniziativa rientra nel programma di Associazione Futura dedicato alla promozione di una cultura di sostegno e consapevolezza intorno alla maternità e all’allattamento. L’ingresso è a offerta libera, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo futura.allattamento@gmail.com.