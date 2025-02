Fai l’università? Alla biblioteca di Monticelli c’è un’aula studio per te

Frequenti l’università e vorresti uno spazio tranquillo dove studiare insieme ai tuoi coetanei? Se hai questa necessità, la Biblioteca e Ludoteca di Monticelli Terme, in via Montepelato Nord 3/C, mette a tua disposizione per il mese di febbraio un’aula studio, aperta il martedì, mercoledì, venerdì e anche il sabato, dalle 8.30 alle 13.30.

Un servizio per venire incontro alle esigenze degli studenti più grandi che si inserisce nel progetto “Giovani in biblioteca”, realizzato dai Comuni di Traversetolo e Montechiarugolo in partnership con Azienda Pedemontana sociale per ampliare gli spazi e offrire nuovi servizi alle fasce di età 14-17 e 18-35 anni.

Un progetto che, attraverso la partecipazione ad un bando del Dipartimento per le Politiche giovanili e grazie alla qualità delle sue proposte, è stato capace di ottenere un importante finanziamento da 150mila euro.

Con “Giovani in Biblioteca” sono stati estesi gli orari di apertura delle biblioteche, anche durante il periodo estivo, e un’apertura dello Sportello Infolavoro anche a Traversetolo. Sono stati, inoltre, realizzati laboratori, eventi e incontri per ragazzi e ragazze in collaborazione con i Centri di aggregazione giovanili. E non è finita qui, perché “Giovani in biblioteca”… continua!