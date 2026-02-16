Fai meta con noi: diventa volontario della Pubblica in collaborazione con Parma Rugby

Con il nuovo anno prende il via una nuova opportunità per chi desidera mettersi in gioco a favore della comunità. Lunedì 23 febbraio 2026 inizierà il nuovo Corso per soccorritori volontari dell’Assistenza Pubblica Parma ODV, promosso all’interno della campagna “Fai meta con noi. Diventa soccorritore volontario dell’Assistenza Pubblica Parma”.

Il corso rappresenta il primo passo per entrare a far parte della grande famiglia dell’Assistenza Pubblica Parma: una realtà radicata nel territorio, fatta di persone diverse: per età, esperienze e percorsi, unite dallo stesso spirito di solidarietà e servizio.

La serata di presentazione del corso si terrà lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 20.45, presso la sede dello storico ente di volontariato in Viale Gorizia 2/A. Sarà un momento aperto a tutti, pensato per conoscere da vicino l’associazione, incontrare i volontari e approfondire contenuti, modalità e obiettivi del percorso formativo.

Il corso, che si svolgerà ogni lunedì e giovedì alle ore 20.45, è un percorso gratuito, che unisce teoria e pratica e accompagna i partecipanti nell’acquisizione delle competenze necessarie al primo soccorso e alla gestione delle emergenze sanitarie. Allo stesso tempo, rappresenta una vera e propria porta d’accesso a un mondo più ampio di servizi: dal trasporto sanitario all’emergenza-urgenza, dalla Protezione Civile alle attività sociali, fino ai servizi di assistenza e supporto alla comunità.

La campagna “Fai meta con noi”, che vede protagonisti i volontari della Pubblica insieme ai giocatori del Parma Rugby, racconta proprio questo: non serve essere campioni per fare la differenza, basta avere voglia di esserci, di lavorare in squadra e di mettersi al servizio degli altri.

Essere volontari soccorritori significa, infatti, non solo intervenire nei momenti critici, ma contribuire ogni giorno alla costruzione di una comunità più sicura, attenta e solidale. Un impegno che cresce nel tempo, attraverso la formazione continua e il valore delle relazioni.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il seguente link: https://my.yesnology.com/permalinkdetail/38abaf17-4747-408a-936e-92be39b1153c

«L’avvio del corso per Militi Soccorritori presso l’Assistenza Pubblica di Parma – afferma Matteo Dall’Aglio, Direttore sanitario dell’Assistenza Pubblica Parma – rappresenta molto più di un semplice momento formativo: è un investimento sulla qualità umana e professionale della nostra comunità. Diventare milite significa scegliere consapevolmente di mettere tempo, energie e competenze al servizio degli altri, incarnando i valori più autentici del volontariato. La formazione è il cuore di questo percorso. Non ci limitiamo a trasmettere procedure tecniche, ma costruiamo competenza, lucidità e capacità di lavorare in squadra anche nelle situazioni di maggiore complessità. Preparazione e responsabilità sono elementi imprescindibili per garantire sicurezza ai cittadini e tutela agli stessi volontari. Essere Militi Soccorritori significa acquisire competenze che non restano confinate all’ambito del servizio: significa sviluppare senso civico, capacità decisionale, gestione dello stress e attenzione verso il prossimo, qualità preziose anche nella vita quotidiana. È così che il volontariato diventa scuola di cittadinanza attiva e motore di coesione per tutto il territorio».

«Ogni giorno – aggiunge Maurizio De Vitis, Presidente Assistenza Pubblica Parma – i nostri volontari dimostrano che aiutare gli altri è un’esperienza che arricchisce profondamente anche chi la sceglie. Con questo corso vogliamo offrire a tutti la possibilità di acquisire competenze importanti e vivere in prima persona il valore della solidarietà. Entrare in Assistenza Pubblica Parma significa partecipare non solo ai servizi di emergenza-urgenza, ma anche a progetti di assistenza e vicinanza alla cittadinanza, come l’ambulatorio mobile e i servizi di trasporto sociale, attività fondamentali per garantire supporto alle persone più fragili».

Per ulteriori informazioni e per il programma è possibile consultare il sito www.apparma.org o le pagine social Facebook (www.facebook.com/AssistenzaPubblicaParma) e Instagram (https://www.instagram.com/assistenzapubblicaparma/). Oppure contattare la Formazione al 334 6184319 (solo Whatsapp) o formazione@apparma.org e l’Ufficio Comando: 0521224982.