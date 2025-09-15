Parma, fallisce colpo in uno store di casalinghi grazie all’intervento di Sicuritalia

Sabato scorso, intorno alle ore 22 e 30, un uomo di origini asiatiche si è introdotto nello store forzando la porta d’ingresso e asportando un’ingente quantità di merce.

Il malvivente aveva rubato scatole contenenti numerosi dispositivi tecnologici, come cuffie auricolari e power bank, oltre a profumi di ogni tipologia, preservativi e altri prodotti di bellezza.

I suoi movimenti sono stati colti dal sistema di allarme, che ha innescato il pronto intervento delle Guardie Giurate Sicuritalia, le quali hanno contestualmente allertato le Forze dell’Ordine.

All’arrivo sul posto dopo pochi minuti, le Guardie Giurate Sicuritalia confermavano l’intrusione mediante forzatura dell’ingresso principale e fornivano le tempistiche dell’intrusione alle Forze dell’Ordine che contestualmente provvedevano a fermare all’esterno il malvivente in possesso della refurtiva, totalmente restituita ai gestori dello store.



